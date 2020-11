Viele Neuinfektionen in Region Roßleben-Wiehe

Die Region Roßleben-Wiehe entwickele sich zu einem „gewissen Coronahotspot“ resümiert am Dienstag der Sprecher des Landratsamtes Heinz-Ulrich Thiele das Infektionsgeschehen. „Bislang ist es nicht gelungen die Infektionsketten zu kappen.“ Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Allein sechs der zwölf bis Mittwochmittag bestätigten Neuinfektionen stammen aus der Gemeinde. Am Vortag standen sogar alle gemeldeten Coronafälle von dort. In Richtung Artern entwickle sich von hier aus das Infektionsgeschehen weiter, so Thiele. Am Nachmittag wurde dann noch ein Kind im Kinderhaus Regenbogen positiv getestet. Der Kleinkindbereich werde ab Donnerstag geschlossen bleiben. Dessen Erzieherinnen und Kinder müssen in Quarantäne. Für die restlichen Gruppen werden die Öffnungszeiten auf 7 bis 15.30 Uhr eingeschränkt, erklärte Arterns Bürgermeister Torsten Blümel (Linke).

Ausgangspunkt für das Infektionsgeschehen seien wohl die Infektionen im Seniorenheim in Roßleben, hieß vom Landratsamt. Vor drei Wochen war dort zunächst eine Seniorin und später auch Mitarbeiter positiv getestet worden. Über familiäre Beziehungen habe sich der Virus ausgebreitet. Man bemühe sich, die Infektionsketten nachzuvollziehen und zu beenden.

Wieder die Schule besuchen können heute die meisten Kinder in Oldisleben. Sowohl die Gemeinschaftsschule als auch die Grundschule haben geöffnet. Einzig die Neuntklässler stehen weiterhin unter Quarantäne. Auch in der Grundschule Ebeleben können die meisten Kinder am Donnerstag wieder zum Unterricht gehen. Nur die Kinder, die an einem klassenübergreifenden Schwimmkurs teilgenommen haben, müssen weiter zu Hause bleiben. Den gleichen Kurs hatten auch Drittklässler der Grundschule Hohenebra besucht. Auch sie stehen unter häuslicher Quarantäne.

Die Grundschule Westerengel indes wird bis einschließlich 20. November wegen eines positiven Coronafalls geschlossen bleiben, teilte das Landratsamt mit.