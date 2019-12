Viele Thüringenhausener müssen demnächst ins Ebelebener Rathaus

Die laut jüngster Statistik von vor einem Jahr noch 108 Thüringenhausener dürfen sich ab dem 1. Januar Ebelebener nennen. Als Städter müssen sie sich aber nicht gleich fühlen, nur weil ihr Dorf dann zur Stadt gehört. Schließlich wohnen viele Einwohner von Thüringenhausen in Zukunft an der Alten Dorfstraße. Umziehen müssen sie dafür nicht, für alle Anwohner der bisherigen Hauptstraße ändert sich mit dem Start des neuen Jahres einfach nur die Anschrift. Um ein paar Laufereien zu unterschiedlichen Behörde und etwas Schreibkram werden die Betroffenen allerdings nicht herumkommen. Die neue Adresse muss in Dokumenten vermerkt und natürlich allen Menschen und Institutionen mitgeteilt werden, mit denen man schriftlich und per Post in Kontakt steht. Und Lieferungen kommen natürlich auch nur an, wenn der Absender die richtige Empfängeranschrift kennt.

Verfehlen können Lieferanten und Ortsfremde Thüringenhausen auch künftig kaum, wenn sie auf öffentlichen Straßen heranfahren. Der Name Thüringenhausen wird auch auf den neuen Ortseingangsschildern weiterhin groß und fett zu lesen sein. Die würden, wie Ebelebens Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wählervereinigung) auf Nachfrage erklärte, am Silvestertag gleich vormittags angebracht. Dass der Ort ab sofort zu Ebeleben gehört, können Einwohner und Durchreisende dann gleich an den Ortseingangsschildern erfahren.

Große Vorteile sollen der kleine Vermerk am Ortsschild und die paar Formalien durch die Adressänderung für die Menschen in Thüringenhausen mit sich bringen, ist Steffen Gröbel als künftiges Oberhaupt für den Ort zuversichtlich. So sei bereits vorab zwischen der Stadt Ebeleben und der bisherigen Gemeinde Thüringenhausen vereinbart, dass der neue Stadtteil einen neuen Spielplatz erhält. Außerdem verspricht, er, dass es 2020 einige zusätzliche Einsätze vom Ebelebener Bauhof in Thüringenhausen geben werde, um die öffentlichen Anlagen wieder in Schuss zu bringen.

Renoviert werde auch im Bürgerhaus. Dass dieser Treffpunkt für die Menschen im Ort erhalten werden muss, sei ebenfalls bereits in der Beitrittsvereinbarung zwischen Stadt und Gemeinde festgelegt worden, stellt Gröbel klar. „Dem Zusammenschluss sind viele konstruktive Gespräche zwischen Stadt und Gemeinde, kluge Entscheidungen in Stadt- und Gemeinderat und offene Einwohnerversammlungen vorausgegangen. Danach muss Thüringenhausen keinesfalls fürchten, dass fünfte Rad am Wagen zu werden“, meint der Bürgermeister.

In einem Jahr stehen die Menschen in Greußen, Großenehrich, den Engelsdörfern und Wolferschwenda vor einem noch größeren Schritt und den gleichen Laufereien. Ab 1. Januar 2021 wollen sie in der Landgemeinde Stadt Greußen zusammenleben.