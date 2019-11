Am Ende waren alle Vertreter von 40 Kindergärten und Grundschulen aus dem Kyffhäuserkreis auf der Bühne. Aber nicht nur wegen des Lobes für die Mühen, die sich viele Einrichtungen mit ihrer Bewerbung für ein Kinderprojekt gemacht hatten, sondern auch, um einen Scheck entgegenzunehmen.

Nicht bloß vier preiswürdige Kinderprojekte hatte die Kyffhäusersparkasse unter den Einsendungen gesehen, sondern alle. Statt ausgelobter 20.000 Euro wurden am Freitagabend in der Rotbart-Arena in Bad Frankenhausen 75.000 Euro verteilt. So können sich auch 36 weitere Kindergärten und Schulen mit je 1500 Euro einen Teil ihrer Wünsche erfüllen,

Andrea Hellmann (2. von links), Leiterin der Lokalredaktion im Kyffhäuserkreis, und Markus Biere, Sparkassenvorstand, überreichen den Scheck im Rahmen des Leser-Votings. Foto: Christoph Vogel

Das Geld stammt aus der jährlichen Benefizveranstaltung der Thüringer Sparkassen, die in diesem Jahr von der Kyffhäusersparkasse ausgerichtet wurde. Der Preisverleihung schloss sich noch ein ausverkauftes Konzert der Band „Sahne-Mixx“ mit Udo-Jürgens-Klassikern an.

Die Kyffhäusersparkasse, als Ausrichter, hatte sich vorgenommen, Kinderwünsche zu erfüllen und Kindergärten und Grundschulen aus dem Landkreis aufgerufen, sich mit ihren Wünschen zu bewerben. Dass mancher vorgetragene Wunsch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte in „unserem Land“, ließ Sparkassenvorstand Markus Biere nicht unerwähnt. Man sei überrascht gewesen, welche Wünsche die Einrichtungen geäußert haben. Darunter waren nicht nur Wünsche nach Spielzeug, sondern auch Elementares wie neue Türen, ein Fassadenanstrich oder eine Außentreppe.

20.000 Euro hatte Sparkassenvorstand Markus Biere ausgelobt. Drei Jurypreise sollten vergeben werden und ein Sonderpreis, über dessen Vergabe die Leser der „Thüringer Allgemeine“ bestimmen konnten.

Über den ersten Preis und 8000 Euro freute sich der Kindergarten „Flohkiste“ aus Schernberg. Mit der Idee, im Außen­bereich des Kindergartens eine Rallye-Strecke zu pflastern mit Verkehrsschildern und Kreuzungen, um so spielerisch das Verhalten im Straßenverkehr zu üben, überzeugte die „Flohkiste“ die Jury. Dazu hatte sicher auch der Nachbau ihres Kindergartens mit der geplanten Strecke beigetragen.

Den zweiten Preis und 6000 Euro können Kinder und Erzieher von der Kindertagesstätte „Hinze Kidz“ aus Oldisleben verbauen lassen. Dort soll die Außenanlage neu gestaltet werden. Über einen Scheck über 4000 Euro und den dritten Preis freute sich die Leiterin der Arterner Grundschule, Katrin Heckert. Mit dem Geld soll ein Gewächshaus im Schulgarten entstehen.

Beim Sonderpreis von Kyffhäusersparkasse und TA-Lesern wurde es noch einmal spannend. 10.700 Stimmen wurden abgegeben für die 40 Projekte. Die meisten Stimmen mobilisierte der Kindergarten in Oldisleben. 962 Mal hatten die Leser für ihn gestimmt. Aber weil man nun schon einen Scheck über 6000 Euro in den Händen hielt, verzichtete man zugunsten des Zweitplatzierten bei der Leser-Abstimmung im Internet. So konnte sich der Kindergarten „Tausendschön“ aus Schönewerda über 2000 Euro freuen. Die Einrichtung benötigt eine Außentreppe als Fluchtweg, um einen Turnraum im Obergeschoss des Hauses wieder nutzen zu können. Für die faire Geste gab es auch Extra-Applaus.