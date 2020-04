Seit Tagen wurden keine positiven Corona-Testergebnisse mehr an das Gesundheitsamt des Kyffhäuserkreises gemeldet.

Kyffhäuserkreis. Neue Infektionen mit dem Coronavirus wurden im Kyffhäuserkreis am Mittwoch nicht gemeldet.

Vier weitere Quarantänefälle

Neue Infektionen mit dem Coronavirus gibt es einer Meldung aus dem Landratsamt zufolge seit mehreren Tagen nicht mehr. Auch am Mittwoch lag die Zahl der nachweislich Infizierten bei 35. Jedoch mussten sich vier Bewohner des Kreises neu in Quarantäne begeben. Damit sind 56 Betroffene isoliert. Nach wie vor sind drei Patienten in stationärer Behandlung, eine Person mit Vorerkrankung wird auf der Intensivstation beatmet. Verstorben ist im Zusammenhang mit einer Coronainfektion im Kyffhäuserkreis bislang niemand. Es gibt 18 Genesene.