Allmenhausen. Allmenhäuser Narren starten mit einem Novemberfasching in ihre 46. Saison.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vierzehn Programmpunkte und zahlreiche Zugaben

Mit ihrem traditionellen Novemberfasching starteten die Karnevalisten vom Allmenhäuser Carneval-Club (ACC) vor einem gut gelaunten Publikum im Saal des Thüringer Landhauses in ihre 46. Faschingssaison. Zwar gab es wie erwartet noch kein neues Prinzenpaar zu verkünden, mit 14 Programmpunkten sorgten die Gastgeber dennoch für viel Abwechslung.

Spannung herrschte schon Minuten vor dem ersten Auftritt – auf einer Leinwand lief eine Countdown-Uhr. Dann folgte der Einmarsch des Elferrates mit dem Sitzungspräsidenten Gunter Fricke und der erste Gardetanz. Beim Traditionslied „Heute haun wir auf die Pauke“ sang bereits der gesamte Saal mit. Tanzmariechen Helen gefiel erneut mit ihrem akrobatischen Auftritt und sorgte für erste Zugabenrufe – völlig ausgepumpt ging sie von der Bühne.

Wesentlich ruhiger ließen es da Marina und Stella bei ihrem Sketch in Pizzalänge auf der Bühne angehen. Als ältere Damen trafen sie sich nicht bei Kaffee und Kuchen, aber bei Schaumwein und Pizza. Zwar tütete Marina Seyfarth, sie ist immerhin Vorstandsvorsitzende des ACC, ihr Handy zum Versenden von Nachrichten noch in Briefumschläge ein, ansonsten plauderte sie mit Stella aus ihrem fröhlichen und flotten Rentnerdasein. Natürlich wird man im Alter nicht dicker – die Stühle werden immer schmaler. Ein probates gegen Alleinsein im Alter gab es auch. Der Whats-App-Status von Stella lautet: Kein Besuch – kein Erbe.

Auf der Bühne und im Saal half Thomas Rosenstiel – der lustigste Busfahrer Allmenhausens – als Kellner aus. Quasi zwischendurch stellte sich „Rosi“ auch selbst an das Mikrofon und lieferte eine Büttenrede ab. „Wer tanzt, der hat nur kein Geld zum Saufen“, so der Hobby-Kellner.

Äußerst dilettantisch fielen die Antworten zweier Damen aus, die als Leichtmatrosen auf einem Schiff anheuern wollten. Annett, Heike und Michaela machten nach ihrem Ausflug als Jägerinnen im Vorjahr auch im Quergestreiften eine gute Figur.

Zugaben waren dann wieder bei den Tänzen fällig – egal ob die Gruppen einen Charleston boten oder nach Gabaliers „Hulapalu“ tanzten. Äußerst sehenswert dann der Rock’n’Roll-Tanz von Vätern und Töchtern im Petticoat-Kleid.

Nach diesem stimmungsvollen Auftakt müssen sich jetzt die Allmenhäuser Faschingsfreunde bis zum Februar 2020 gedulden. Am 14. und 15. Februar, jeweils 20.11 Uhr, laden die Narren vom ACC zu ihren zwei Prunksitzungen der Saison ein. „Ein Besuch lohnt sich an beiden Tagen, das Programm wird mit Ausnahme einiger Tänze nicht identisch sein“, verspricht Marina Seyfarth. Zur ersten Sitzung, am Valentinstag, wird auch das Prinzenpaar verkündet. Man darf gespannt sein, ob es dem kleinen Verein gelingt, ein einheimisches Paar zu krönen. Im vergangenen Jahr kamen Prinz Marc II. aus Mittelsömmern und Prinzessin Yvonne I. gar aus Mühlhausen. Ein besonderes Jubiläum kann Gunter Fricke noch feiern. Der Sitzungspräsident ist seit 45 Jahren im Verein. Im Gründungsjahr leistete er noch seinen Armeedienst.