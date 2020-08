Virtueller Pendlertag am 5. September

Zum Arbeiten verlassen nach wie vor viele Menschen den Kyffhäuserkreis wochentäglich. 12.840 Beschäftige weist die letzte Statistik der Arbeitsagentur von 2019 aus, die eine Arbeitsstelle außerhalb des Landkreises haben. Zur Arbeit in den Kyffhäuserkreis kommen dagegen nur 4512 sogenannte Einpendler.

Besonders häufig pendeln Arbeitnehmer aus dem Kyffhäuserkreis nach Sömmerda (2632), nach Erfurt (1810) und in den Landkreis Mansfeld-Südharz seien es 1205 Auspendler. Über mögliche berufliche Perspektiven im Kyffhäuserkreis könnten sich Pendler und Rückkehrer am Samstag, 5. September, von 10 bis 14 Uhr beim zweiten Pendlertag der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung informieren.

Allerdings lassen sich die Ansprechpartner in diesem Jahr coronabedingt nicht im Landratsamt treffen, sondern nur virtuell. Bewerber können sich per Video-Chat, E-Mail oder Telefon zu Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region und in ganz Thüringen beraten lassen. Bei Bedarf ist ein Bewerbungsmappencheck möglich. Die Kontaktdaten von Ansprechpartnern bei der Wirtschaftsförderung des Kyffhäuserkreises, der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer, der Agentur für Arbeit oder des Paritätischen Wohlfahrtsverbands können vermittelt werden.

Anmeldung bei der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH, Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung, Telefon: 0361/5 60 35 20 oder thaff@leg-thueringen.deDort erhält man auch einen Zugangscode für den Video-Chat. Man kann aber auch seine Telefonnummer hinterlassen und wird zurückgerufen.