Virtueller Runder Tisch für Firmen aus dem Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Unternehmen aus der Region können sich am 3. November über Erfahrungen in Krisenzeiten austauschen.

In Krisenzeiten sei Kommunikation wichtiger denn je: Die Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung ThAFF und der Europa-Service Nordthüringen laden Unternehmen des Kyffhäuserkreises ein, in einen virtuellen Austausch zu kommen und Potenziale zu diskutieren. Am Dienstag, 3. November, findet deshalb von 16.30 bis 18 Uhr ein kostenfreier virtueller Runder Tisch statt. Im Internet-Podium berichten die Geschäftsführer der Lindig Fördertechnik aus Erfurt, der K-utec GmbH Sondershausen und der AHN GmbH Nordhausen über ihre Erfahrungen. Es wird die Plattform Gotomeeting genutzt.

Anmeldungen werden erbeten online unter: www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen. Über einen Link, der kurz vor der Veranstaltung per Mail gesendet wird, kann man sich zuschalten.