Vizeweltmeister kommt aus Greußen

Timo Witters (Zweiter von rechts) ist mit dem deutschen Team bei der Weltmeisterschaft in Slowenien Zweiter geworden.

Greußen. Hundesportler Timo Witters und Antrax feiern einen tollen Erfolg in Slowenien.

Nachdem sich Timo Witters mit Antrax von Anna Maria mit einem tollen vierten Platz bei der Deutschen Meisterschaft des Verbandes für das Deutsche Hundewesen (VDH) in Hechingen in das deutsche Nationalteam gekämpft hatte, ging es nun zur Weltmeisterschaft nach Nova Gorica in Slowenien. Die Wettkämpfe mit 150 Hunden aus 38 Nationen liefen vom 6. bis 10. September. „Timo wurde hervorragend im Team aufgenommen, welches mit Weltmeistern wie Knut Fuchs und Dennis Bernsee gespickt war“, berichtet Uwe Witters.

Start in Dreiergruppe vor toller Kulisse im Stadion

Das Los bescherte Timo dann als erste Disziplin die Unterordnung. Er musste in einer ungewöhnlichen Dreiergruppe starten. Vor einer tollen Kulisse im Stadion und bei heißen Temperaturen lösten Timo und Antrax ihre Aufgabe gut. Die Stehübung klappte leider nicht und sie erhielten 85 Punkte.

Später war der Schutzdienst dran. Mit nur kleinen Fehlern in den Transporten konnten Timo und Antrax auch hier überzeugen und erhielten 88 Punkte. Freitagvormittag wartete dann die Fährte und eine über 100 Kilometer lange Anfahrt nach Italien. Auf der recht trockenen Wiese zeigte Antrax kleine Unsicherheiten und verwies die Gegenstände sicher. Der Lohn waren sehr gute 90 Punkte und 263 Punkte insgesamt. Welchen Stellenwert Timos Leistungen hatten, zeigte sich dann spätestens, als die 263 Punkte mit in das Mannschaftsergebnis der drei besten Deutschen zählte und zum Vizeweltmeistertitel reichte.

Nun wünschen die Greußener „ihrem“ Timo für die Deutsche Meisterschaft der Terrier vom 30. September bis 1. Oktober zu Hause in Greußen viel Erfolg.