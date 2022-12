Vogelgrippe: Absage der Kleintierbörse in Heldrungen

Heldrungen. Wegen der Vogelgrippe muss die für Samstag geplante Kleintierbörse entfallen.

Die für Samstag, den 10. Dezember, geplante Kleintierbörse in Heldrungen wird nicht stattfinden. Grund dafür ist die in Thüringen aufgetretene Vogelgrippe. „Aufgrund der Vogelgrippe fallen die Kleintierbörsen bis auf Weiteres aus“, so Angela Hörold vom Rassegeflügelzuchtverein Heldrungen gegenüber unserer Zeitung. Zur Börse am Samstag sollten auch Tauben, Hühner- und Ziergeflügel ausgestellt und verkauft werden. Vorsorglich habe man die Veranstaltung aber absagen müssen.