Voigstedter suchen Geschichten aus der Geschichte

Voigtstedt. Die Interessengemeinschaft Heimatstube Voigtstedt lädt Geschichtsinteressierte zu einem Thementag – und hat große Pläne.

Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens hat die Interessengemeinschaft Heimatstube Voigtstedt wieder eine öffentliche Veranstaltung geplant. Am Samstag, 2. September, 14 Uhr, wird es im Gemeindesaal einen Thementag über die Ortsgeschichte geben, in der versucht werden soll, bestimmte Zeiträume darzustellen, diese im zeitlichen Kontext zu beschreiben und Parallelen zur heutigen Zeit zu ziehen, heißt es in der Ankündigung.

„Wir nehmen dazu aus unseren vorhandenen Quellen, die über die Jahre durch viel Zuarbeit der Voigtstedter Bürger entstanden sind, passende Begebenheiten heraus. Das ist für uns Laien recht anspruchsvoll, aber um so interessanter“, erklärt Eberhard Kuhnert. Gern würde man weitere Zuarbeiten von geschichtsinteressierten Bürgern annehmen. Diese könnten zum Beispiel ein spezielles Thema ausarbeiten, welches wiederum Anlass für eine weitere Veranstaltung wäre. Erinnerungen und Begebenheiten des eigenen Erlebens könnten aufgeschrieben oder den Mitgliedern der Interessengemeinschaft erzählt werden. Es wäre doch ein schönes Beispiel dörflicher Gemeinschaft, wenn sich Bürger verschiedenen Alters, auch der jüngeren Generation, zusammen an einen Tisch setzen, um die Wurzeln ihrer gemeinsamen Vergangenheit kennenzulernen.