Voigtstedter Dorf-Kita für immer zugeschlossen

Janine Wagner-Krebs räumte in den letzten Wochen die Voigtstedter Einrichtung leer. Einige gut erhaltene Sachen sammelte Wagner-Krebs in diesem Gruppenraum.

Voigtstedt. Ein Mangel an Kindern besiegelte das Aus des „Storchennestes“. Die letzten Tage brachten Wehmut, aber auch einzigartige Erinnerungen.

Das Kinderlachen im „Storchennest“ ist seit knapp zwei Wochen verstummt. Am 18. August wurde Abschied gefeiert. Seither wurde zusammengeräumt, aussortiert, entsorgt. Die genutzten Räumlichkeiten der Kita im Erd- und zum Teil im Obergeschoss sind so leer wie seit 1965 nicht, als die Einrichtung in dem kleinen Dorf bei Artern an den Start ging.

Vor dem Gebäude stand ein großer Container. Proppevoll, bis oben hin. Sieben Räume hat die Kita in Voigtstedt genutzt, erzählte Janine Wagner-Krebs, die in den letzten beiden Wochen tüchtig leergeräumt hat. „Es ist gruselig still hier“, blickte sich die Erzieherin in den Gruppenräumen im Erdgeschoss um. Zum Stichtag 1. August war die gebürtige Reinsdorferin den Tränen nah. Genau elf Jahre arbeitete sie als Erzieherin in Voigtstedt.

Von Anonym: Trauerschleife und Rose hingen an der Tür

„Es war sehr familiär hier, nicht weit zum Bahnhof, zum Schäfer im Ort, um die Lämmchen zu füttern, und nur ein kurzer Weg zum Reiterhof“, denkt sie melancholisch zurück. Mit jedem Einrichtungsgegenstand, der aus den Kita-Räumen verschwindet, kommt der Zeitpunkt näher, an dem das Kita-Dasein für das kleine Dorf nur ein Stück Geschichte bleibt. Einiges an Mobiliar soll nach Informationen unserer Zeitung an die Heygendorfer Kita gegangen sein. Jene ist eine von nun nur noch insgesamt vier Kitas der Landgemeinde Artern. Das Storchennest-Schild hat der Heimatverein bereits in seinen Erinnerungsfundus aufgenommen.

Zwölf Kinder wurden von zuletzt zwei Erzieherinnen – neben Wagner-Krebs noch Leiterin Christina Memler – in Voigtstedt betreut; neun davon kamen in die Schule. Drei Kinder wurden auf die Arterner Kitas „Bummi“ und „Regenbogen“ verteilt. Wagner-Krebs wechselt selbst zum 1. September in den „Bummi“. Auch wenn das Herz noch an Voigtstedt hängt, sagt sie: „Ich freue mich auf die Kinder, auf die Kollegen, die ich dann um mich habe“, so die 43-Jährige.

„Etwas im Ort stirbt“

Die letzte Abschiedsfeier fiel emotional aus. Anonym hinterließ jemand an der Tür der Einrichtung eine Trauerschleife inklusive Rose. Wagner-Krebs selbst erhielt von den Voigtstedter Eltern neben einem Erinnerungsfotobuch eine Überraschung, mit der sie so ganz und gar nicht rechnete: einen Sauerkirschbaum. „Wenn ich traurig bin, sollte ich die Kirschen essen, damit ich lustig werde“, wiederholte sie die Kinderlogik hinter dem Geschenk.

Maximal 34 Kinder hätten im „Storchennest“ Platz gefunden. Diese Zahlen wurden zuletzt nicht mehr ansatzweise erreicht. Für einen Weiterbetrieb hätten mindestens 20, 25 Kinder zusammenkommen müssen, sagte Arterns Bauamtsleiterin Antje Große in der Vergangenheit. Kleinkinder unter zwei Jahren konnte das „Storchennest“ nicht aufnehmen, da die Voraussetzungen nicht geschaffen wurden.

„Etwas im Ort stirbt“, bedauerte Ortschaftsbürgermeister Tobias Kolbe (pl). Eltern wie Sarah Behrendt wünschen sich, dass die wenigstens die Spielgeräte im Hinterhof der Kita für die Lütten nutzbar bleiben. Ob das möglich ist – unklar. Ungewiss ist auch die Zukunft des kommunalen, teilvermieteten Objekts. Arterns Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) sagte, es gebe derzeit keine Nutzungspläne.