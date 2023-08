Voigtstedter wollen Themenreihe zur Ortshistorie

Voigtstedt. Mitglieder der Interessengemeinschaft Heimatstube Voigtstedt wollen mit Geschichtsinteressierten in Austausch treten.

Im 20. Jahr ihres Bestehens plant die Interessengemeinschaft (IG) Heimatstube Voigtstedt am 2. September ab 14 Uhr im Gemeindesaal einen Blick zurück in die Geschichte des Ortes. In Form einer Themenreihe sollen bestimmte Zeiträume dargestellt und Parallelen zur Gegenwart gezogen werden. Die IG sucht Geschichtsinteressierte, die Zuarbeiten leisten oder selbst sprechen wollen würden, so Eberhard Kuhnert.