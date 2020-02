Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Volkshochschule bietet Malkurse

Zwei neue Kunstkurse starten im März an der Volkshochschule des Kyffhäuserkreises. Das teilte das Landratsamt mit. Zeichnen mit Bleistift ist Thema des Kursangebots, das am 4. März um 17.30 Uhr beginnen werde, heißt es. Der Kurs eigne sich für Anfänger und Fortgeschrittene. Zeichnen, das Arbeiten an Strich und Linie, sei als Skizze oft der Auftakt zu weiteren Arbeiten. Zeichnen lernen heiße, Sehen zu lernen und die eigenen Eindrücke aufs Papier zu bringen. Die Kursteilnehmer erlernen die verschiedenen Techniken und Möglichkeiten beim Anfertigen von Bleistift-Zeichnungen. Eigene Malutensilien können mitgebracht werden, heißt es in der Ankündigung.

Am 5. März beginnt ebenfalls um 17.30 Uhr ein Kurs für Aquarellmalerei. Das Malen mit wasserlöslichen Farben gehöre zu den ältesten Maltechniken überhaupt. Bereits die Höhlenmalereien seien unter Einsatz von einfachen Pinseln und Hämatit oder Holzkohle, in Wasser und Fett gelöst, entstanden. Auch dieser Kurs richte sich an Anfänger und Fortgeschrittene, teilt das Landratsamt mit. Der Maler und Grafiker Uwe Katzmann leitet die Kurse, die in den Kreativräumen der Volkshochschule in Sondershausen, Güntherstraße 26 stattfinden. Anmeldung unter 03632/ 741 262.