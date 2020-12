Volkshochschule bietet Online-Lesung

Eine Online-Lesung bietet die Volkshochschule des Kyffhäuserkreises am Freitag, 11. Dezember, 17 Uhr, mit Autor Tobias Elsäßer zu seinem Buch „Play“ an.

Das Werk handelt von der Überwachung in Zeiten der Digitalisierung. Was steckt hinter Big Data? Wie funktioniert die Selektion und Prädiktion von Algorithmen? Ist die zielgenaue Manipulation von Menschen möglich? Was darf ein Staat oder ein Konzern und was nicht? Sind Google & Co tatsächlich dazu in der Lage, unsere Zukunft vorherzusehen? Tobias Elsäßer ist in der vierten Klasse wegen einer Fünf in Deutsch sitzen geblieben, seine Lehrerin kann bis heute nicht glauben, dass er Bücher schreibt. Der Autor ist somit der lebende Beweis dafür, dass jeder das Schreiben erlernen kann und möchte dies an die Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben.

Anmeldung und einen kostenlosen Zugang zu der Online-Lesung unter der Telefonnummer: 03632/ 741 262 oder per E-Mail an: vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de