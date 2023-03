Volkshochschule in Artern startet Kurse

Artern. Im Frühling starten neue gesundheits- und bewegungsfördernde Angebote.

Die Außenstelle der Volkshochschule in der Straße der Jugend 8 in Artern startet mit drei Gesundheitskursen in ihr neues Programmangebot. So werde am 20. April ein Yoga-Kurs gestartet, der dann immer donnerstags von 11.15 bis 12 Uhr stattfinde. Laut Pressemitteilung des Landratsamtes verbessert Yoga die körperliche und geistige Resilienz, unterstützt einen gesunden Schlaf, stärkt und dehnt die Muskulatur und optimiert die Haltung. Der Kurs richtet sich den Angaben zufolge an alle Interessierten, die die Grundlagen des Yogas erlernen oder ausbauen wollen. Der Kurs koste 36 Euro und finde an 12 Terminen statt.

Wer hingegen die Grundtechniken erlernen möchte, um Stress zu minimieren und das Leben stressreduzierter zu gestalten, der sei im Kursangebot „Fitness für Körper und Geist“ richtig. Dieser findet laut Ankündigung ab dem 28. März immer dienstags von 18 bis 19.30 Uhr statt und kostet 60 Euro.

Bereits am 27. März starte der Kurs „Autogenes Training“, der immer montags von 18 bis 19.30 Uhr durchgeführt werde. Das autogene Training fördere allgemein die Stressverträglichkeit und sei bei chronischen Schmerzen hilfreich. Eine Teilnahme koste ebenfalls 60 Euro.

Anmeldungen sind laut VHS telefonisch unter 03632/ 741-262 möglich.

www.vhskyff.de