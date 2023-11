Michael Kriese ist Leiter der Volkshochschule des Kyffhäuserkreises. In Sondershausen bietet die Einrichtung ein Seminar zu altem Handwerk.

Volkshochschule in Sondershausen mit Kurs zu altem Handwerk

Sondershausen. Wer seinen Hocker aus Schnur selbst flechten möchte, ist hier richtig:

Am Samstag, dem 9. Dezember, bietet die Volkshochschule in Sondershausen, Güntherstraße 26, von 10 bis 17 Uhr einen Kurs zum Thema „Altes Handwerk neu gedacht – Hocker flechten aus Schnur“. Laut Mitteilung wird in dem Seminar Wissen über das alte Handwerk der Stuhl- und Korbflechter vermittelt. Materialien wie Weide, Peddigrohr, Seegrasschnur oder Binsenschnur kommen zum Einsatz, heißt es.

Im Seminar fertigt laut Mitteilung jeder Teilnehmer einen Hocker aus Schnur. Grundsätzlich sei das Seminar beendet, wenn jeder sein Werkstück fertiggestellt habe. Wer sein Stuhlgeflecht erneuern möchte, sollte dieses vorab anmelden.

Der anmeldepflichtige Kurs kostet laut Volkshochschule 56 Euro, wobei der Materialpreis eingerechnet ist.