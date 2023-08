Voll behangen, dass sich die Stangen neigen

Christoph Vogel über eine lohnende Gemüseernte im Kyffhäuserkreis.

Die Gemüseernte fällt dieses Jahr mehr als zufriedenstellend aus. Zumindest gemessen an der Größe meiner Parzelle und dem, was ich angebaut beziehungsweise angepflanzt habe. Gurken, Zucchini und Tomaten wachsen reichlich, sodass ich bei weitem nicht alles verzehren kann. Da ist es mir eine Freude, Familie, Freunden und Bekannten etwas abzugeben.

Die Tomatenpflanzen, die sich jedes Jahr an den dafür vorgesehenen spiralförmigen Eisenstangen emporranken, tragen wohl so gut, dass sich einige der besagten Stangen mehr oder weniger zur Seite geneigt haben. Das ist so noch nicht passiert.

Ob hier eventuell stürmischer Wind, den es in jüngster Vergangenheit des Öfteren gab, eine Rolle gespielt hat, kann ich nicht sagen. Die Spiralen wurden jedenfalls beim Anpflanzen immer so tief ins Erdreich befördert – Rütteltest inbegriffen – dass sie all die Jahre kerzengerade wie die sprichwörtliche Eins standen.

Sei es drum, der tollen Ernte tut das keinen Abbruch und im kommenden Jahr werden die Stangen eben noch tiefer in die Erde gedreht.