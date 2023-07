Vom Anfänger bis zum Profi: Pferdesport für jedes Niveau in Keula

Keula. In Keula bereitet man sich auf das Festival der Pferde am 12. und 13. August vor.

Die Höhengemeinde steckt mitten in den Vorbereitungen für das diesjährige Festival der Pferde. Der Reit- und Fahrverein Keula freut sich auf das Turnier, das am 12. und 13. August möglichst viele Gäste und Starter anlocken soll. Wie man es von den Keulaern kennt, haben sie sich auch für die jetzige Auflage wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

„Wir erwarten viele Reitsportbegeisterte und Aktive, die sich miteinander messen können. In unserer Ausschreibung gibt es Springprüfungen der Klassen E bis M. Für jeden Ausbildungsstand – ob Pferd oder Reiter – ist etwas dabei“, freut sich Severine Lüthke vom Reit- und Fahrverein. Ebenfalls vertreten ist der „Kyffhäuser-Sparkassen-Cup“. Er ist eine Serie aus vier Wertungsprüfungen der Klasse L und einer finalen Springprüfung Klasse M. Für die Gesamtwertung müssen mindestens drei Qualifikationen und das Finale geritten werden. Dem Sieger winkt ein Preisgeld von 1000 Euro sowie ein Sonderehrenpreis. Keula ist eine der sechs Stationen insgesamt, Ringleben, Großbrüchter und Bellstedt waren bereits an der Reihe. Es folgen neben Keula noch die Turniere in Donndorf (19., 20. August) und Heygendorf (2., 3. September).

Verschiedene Schwierigkeitsgrade und Wettbewerbe für die Kleinsten

„Auch bei den Dressurreitern gibt es Prüfungen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden von E bis M“, so Severine Lüthke weiter. Ebenso haben die Keulaer Pferdefreunde für die Nachwuchsreiter Wettbewerbe im Programm, bei denen die Reiter-Jugend ihr Können unter Beweis stellen kann. Der von der Nordthüringer Volksbank gesponserte Führzügelwettbewerb gehört seit vielen Jahren zur guten Tradition.

„Sponsoren“, so sagt Severine Lüthke, „sind ohnehin ganz wichtig für den Verein. Ohne sie wäre ein solches Turnier nicht möglich.“ So konnte in diesem Jahr zum Beispiel auch ein neuer Zaun durch einen Dienstleistungsservice gesetzt werden.

Für das Rahmenprogramm zur Unterhaltung abseits der sportlichen Wettkämpfe wird am Sonntag ein besonderes Hindernis- und Geschicklichkeitsfahren der Zweispänner sowie ein Steckenpferdrennen für große und kleine Teilnehmer ab vier Jahren angeboten. Auch für das leibliche Wohl der Akteure, Helfer und Gäste ist am Festwochenende natürlich bestens gesorgt. Kenner schätzen das traditionelle Kuchenbuffet. „Für die kleinen Gäste wird es eine Hüpfburg geben sowie verschiedene Naschereien und Überraschungen“, verspricht Severine Lüthke.

An beiden Tagen starten die Wettbewerbe ab 8 Uhr. Kinder haben freien Eintritt.