Vom Frühsport an die Schreibmaschine

Waltraud Bichler sitzt an ihrem Küchentisch und blättert in einem dicken Ordner. Immer wieder hält sie inne, um eine Passage vorzulesen oder auf etwas zu zeigen. Beim Anschauen der Urkunden, Einladungen und Fotos kommen Erinnerungen an vergangene Zeiten auf. Denn in dem Ordner befinden sich die gesammelten Werke aus ihrer Zeit bei der DDR-Nationalmannschaft im Maschineschreiben.

„Das waren wunderschöne Zeiten“, sagt Waltraud Bichler mit Blick auf eine Einladung zu einem mehrtägigen Trainingslager. Diese haben oftmals in Gaststätten oder Hotels stattgefunden, wie zum Beispiel in Oberhof. Für die Dauer der Lehrgänge erhielt Waltraud Bichler eine Freistellung von der Arbeit, wer keine Möglichkeit zur eigenen Anreise hatte, wurde mit dem Dienstwagen zum Trainingslager chauffiert. Jeder Tag begann mit Frühsport, bevor es dann nach dem Frühstück an die Schreibmaschinen zum Üben ging.

„Wir haben sehr viel geschrieben“, erinnert sich Bichler. In der Regel bekamen die Mitglieder der Nationalmannschaft eine elektrische Schreibmaschine der Marke Optima gestellt. „Die waren getrimmt“, also schneller als herkömmliche Büromaschinen, sagt die Seniorin schmunzelnd. Die zu Wettbewerben genutzten hatten einen schnelleren Rücklauf, erklärt sie weiter. Hatten die Schreibmaschinen einen Defekt, kümmerte sich ein Mechaniker, der bei jedem Trainingslager dabei war, um deren Reparatur. Um möglichst viele Anschläge zu schaffen, bedurfte es zudem einiger Tricks, erzählt Bichler. So wurden bei Tischen, die eine glatte Oberfläche hatten, vier angefeuchtete Bierdeckel unter die Schreibmaschine gelegt, um bei der Bedienung des Rücklaufes ein Verrutschen zu verhindern. In manchen Fällen wurden sogar die Tische fixiert, um jegliches Wackeln zu verhindern. „Man musste schon kreativ und erfinderisch sein“, sagt die Sondershäuserin mit einem Lächeln.

Von 1969 bis 1978 war sie Mitglied der Nachwuchsnationalmannschaft, danach wurde sie in die Nationalmannschaft berufen. An Wettkämpfen im Ausland durfte sie aufgrund ihrer „Westverwandtschaft“ nicht teilnehmen. Besonders in Erinnerung sind ihr die Preise geblieben, die es bei Wettkämpfen auf Kreis-, Bezirks- und DDR-Ebene sowie internationalen Vergleichen gab. Alles Sachen, „die es so im Handel nicht gab“. So zum Beispiel Keramik, Glas, Besteck, Handtaschen oder Decken – alles gesponsort von Betrieben. „Es waren Gebrauchsgegenstände, über die man heute gar nicht mehr spricht. Aber Früher waren sie etwas Besonderes“, sagt Waltraud Bichler.

Erlernt hat sie den Beruf der Facharbeiterin für Schreibtechnik beim Rat des Kreises in Sondershausen. Bestandteil der Ausbildung waren unter anderem Stenografie und Maschinenschreiben. Ihr damaliger Klassenlehrer in der Berufsschule fragte die Sondershäuserin, ob sie an Wettbewerben teilnehmen möchte. Aus ihrem Ordner holt Waltraud Bichler dann eine Urkunde aus dem Jahr 1963 – für zehn Minuten Schnellschreiben, mit 260 Anschlägen pro Minute gab es die Note eins. Im Laufe der Jahre hat sich die Anzahl der Anschläge pro Minute kontinuierlich erhöht. Eine weitere Urkunde aus dem Jahr 1976 bescheinigt ihr 464, geschafft bei einer DDR-Meisterschaft im Maschinenschreiben. Im Jahre 1968 ist Bichler der Deutschen Gesellschaft für Stenografie und Maschinenschreiben beigetreten, „Die haben immer Leute gesucht, die bei Wettbewerben starten“, erzählt die 74-Jährige.

Wie viel Anschläge sie heute noch schafft, weiß Waltraud Bichler nicht. Man würde sowas natürlich nicht verlernen und mit ein bisschen Training ginge schon wieder was. An Wettbewerben nimmt sie allerdings kaum noch teil. Einzige Ausnahme sei ein Stenografen-Wettbewerb in der Schweiz, bei dem sie in den vergangenen Jahren für den Jenaer Stenografenverein – hier ist sie Mitglied seit der Auflösung des Sondershäuser Vereins – an den Start gegangen ist. „Vielleicht fahre ich nächstes Jahr wieder mit“, so Bichler. Sehr aktiv ist sie, wenn es um die Organisation und Durchführung der Thüringer Verbandsmeisterschaft für Kurzschrift, Tastschreiben und Textbearbeitung geht, die in den vergangenen Jahren in Sondershausen zur Ausrichtung kam. Zudem gibt sie an der Volkshochschule in Sondershausen Kurse im Maschinenschreiben.

