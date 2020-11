Vom Kinderprinz zum Tanzmajorin Großfurra

Den Karnevalsvereinen im Kyffhäuserkreis hat Corona einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Angefangen vom traditionellen Auftakt mit Schlüsselübergabe und Rathaussturm, über Festsitzungen, Kinder-, Senioren- und Weiberfasching, bis hin zum Saisonhöhepunkt mit den finalen Umzügen, sind die Veranstaltungen reihenweise abgesagt worden. Die Karnevalisten lassen sich aber nicht unterkriegen. Wir erkundigen uns, wie sie durch die Krise kommen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Als feststand, dass diese Saison nicht stattfindet, kamen mir erstmal die Tränen“, gibt Susanne Beck, Präsidentin des FCC Rot-Weiß Großfurra, unumwunden zu. Auch beim Gespräch kann sie diese nicht ganz verbergen.

Susanne Beck ist die Präsidentin vom FCC Rot-Weiß Großfurra Foto: Christoph Vogel

Die Vollblutkarnevalistin ist seit etwa 33 Jahren im Verein und hat vom Gardemädchen bis hin zur Präsidentin so ziemlich alle Stationen in einem Faschingsverein durchlaufen. „Der Verein und dessen Mitglieder sind mir ans Herz gewachsen“, fügt sie noch hinzu. Einzig die Regentschaft als Faschingsprinzessin sei ihr bislang nicht vergönnt gewesen. Für die gerade begonnene Fünfte Jahreszeit – es ist die zweite Saison für Susanne Beck als Präsidentin – hatte es viele Ideen gegeben, der Verein so einiges vorgehabt. Aber „Corona hat erstmal alles über den Haufen geworfen“, sagt die Präsidentin.

Dazu zählt auch der Premieren-Auftritt von Tanzmariechen Blanka und Tanzmajor Luca, die von Annett und Kathleen trainiert werden. Der Zehnjährige war in der vergangenen Saison Kinderprinz und hat nun die Narrenkappe gegen den Tanzmajorhut getauscht.

Trainingsbeginn mit Lockerungenund inzwischen doppelt gebeutelt

Mit den Lockerungen nach dem ersten Lockdown haben die beiden Nachwuchskarnevalisten – sowie die Mitglieder der verschiedenen Tanzgruppen des Vereins – mit dem Training begonnen. „Im Garten und im Freien sowie mit Abstand“, erklärt die Präsidentin. Später sei dann auch wieder im Vereinsraum oder Gemeindehaus geprobt worden, als dies unter Auflagen wieder erlaubt war.

Damit insbesondere die Jüngsten im Verein ein Ziel haben, auf das sie hinarbeiten können, planen die Rot-Weißen am Sonntag vor oder am Rosenmontag selbst einen Oma-Opa-Nachmittag. Hier sollen und kann der Nachwuchs zeigen, was er gelernt hat. Ob es wirklich dazu kommt, bleibt abzuwarten und wird von der dann herrschenden Situation abhängen, weiß auch Susanne Beck realistisch einzuschätzen. Von der Idee interner Veranstaltungen in kleinem Rahmen – zur Vorstandssitzung im September noch für möglich gehalten – habe man sich hingegen schweren Herzens verabschiedet.

Einen Großteil des einstudierten Programms könne man in die nächste, die Jubiläumssaison integrieren, da die Öffentlichkeit davon voraussichtlich in dieser Saison nichts zu sehen bekommen wird. Denn in der Saison 2021/22 feiert der Verein sein 50-jähriges Bestehen.

Wenn man der gegenwärtigen Situation überhaupt noch etwas Gutes abgewinnen kann, dann nur die Tatsache, dass die Furrschen Karnevalisten viel Zeit haben, die Jubiläumssaison vorzubereiten. Bereits jetzt werden erste Ideen im Bezug auf die Programmgestaltung gesammelt. Ob das diesjährige Motto „Furre am Fuße des Kalimandscharo“, das bereits im Juli ausgegeben wurde, in die Jubiläumssaison übernommen wird, ist völlig offen.

Ansonsten wird die Zeit genutzt, um beispielsweise Wartungsarbeiten an der Beleuchtungs- und Tontechnik durchzuführen. „Das kommt oft zu kurz“, sagt Susanne Beck.