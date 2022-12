Vom Klima überholt

Timo Götz fragt sich, ob die Urbachbrücke noch fertig wird

Jetzt wo sie noch mal gebraucht würde, ist sie nicht fertig, die Brücke über den Urbach in Ebeleben. Weil es im Herbst immer mal regnete und nun sogar mal wieder Schmelzwasser die Gewässer füllt, führt auch der Bach gerade eine ganze Menge Wasser. Wäre das nicht so, hätte ich ja geraten, den nun schon wieder verzögerten Neubau einfach aufzugeben.

Sommers standen die Chancen in den letzten Jahren ja immer ganz gut, einfach neben dem maroden alten Bau eine neue Fahrspur direkt durch die Bachsenke zu führen und mit trockenen Reifen auf der anderen Seite anzukommen.

Nun aber geht das eben doch nicht so einfach und es wäre nicht schlecht, wenn man einfach wieder über die Brücke fahren könnte.

Vielleicht wird sie ja noch fertig, bevor vielleicht ein weiteres Dürrejahr den Bach ganz trockenlegt. Sonst könnte man ja wirklich drüber nachdenken, sie einfach unvollendet stehen zu lassen. Sie würde dann ein schönes Denkmal dafür abgeben, dass der Klimawandel manchmal sogar schneller vorangeht als der Bau einer Bachbrücke.