Vom Kyffhäuser nach Mecklenburg-Vorpommern: Im Urlaub unter Strom

Susann Salzmann will es mal mit E-Camping probieren.

Der Frühling lockt mit seinem Grün hinaus in die Natur. Wie passend, dass der Urlaub kurz bevor steht. Zusammen mit meiner besseren Hälfte und den Schwiegereltern – absoluten Anhängern von Campen inmitten der Natur – soll ein Campingplatz nahe des Plauer Sees in Mecklenburg-Vorpommern angesteuert werden. Mehr als 400 Kilometer sind es vom Herzen Thüringens hinauf in Richtung Ostsee, die diesmal nicht mit einer Dieseltankfüllung, sondern mit Strom zurückgelegt werden sollen. Der Schwiegervater zeigt sich noch skeptisch, wie zuverlässig die angegebene Reichweite des neuen Gefährts ist. Auf einen längeren Stopp haben wir uns jedenfalls eingestellt.

Auch beim Verbrenner war zu Anfang sicher nicht alles ideal. Hier und da fehlte es an Infrastruktur. So mancher auf dem Lande war froh, wenn er mit dem Sprit im Tank zur nächsten Zapfsäule kam. Alles eine Sache der Nachfrage. E-Mobilität verdient eine Chance. Der folgt sicher ein Innovationsschub zu besserer Ladeinfrastruktur, Reichweite und Co., denn aus Nöten wurden schon häufiger Tugenden gemacht. So war es schon immer.