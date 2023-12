Vom Moskwitch, Westgeschenken und einer Pyramide, die es nur unterm Ladentisch gab - wie früher im Kyffhäuserkreis geschenkt worden ist

Bad Frankenhausen Von den Geheimnissen der Vorweihnachtszeiten und den besonderen Geschenken, an die sich Kinder, die längst erwachsen sind, noch heute erinnern, erzählt die neue Sonderausstellung im Regionalmuseum Bad Frankenhausen. Eröffnung ist am Samstag, 16. Dezember.

Haben Sie schon alle Geschenke für Weihnachten beisammen? Etwas Besonderes soll es sein. Und muss doch nicht groß sein, damit es Freude stiftet. Auch über Generationen hinweg und verknüft mit den schönster Erinnerungen an die Kindheit, die Familien und Weihnachten.

Diese Erinnerungen will in diesem Jahr die Weihnachtsausstellung im Regionalmuseum wecken. In den Vitrinen im Schloss Bad Frankenhausen sind alte Bücher und Puppen, ein selbst gebastelter Monchhichi, seltene Bücher aus dem Westen und eine Pyramide aus dem Erzgebirge zu sehen, die es in keinem Laden zu kaufen gab. Ein hölzernes Schaukelpferd und ein blauer Moskwitsch als Tretauto stehen parat.

Der blaue Moskwitsch von Familie Ludwig schaffte es 1978 gar nicht bis auf den weihnachtlichen Gabentisch. Die Großeltern hielten die Spannung selbst nicht mehr aus und ließen den Enkel schon im Oktober Probe fahren. Das Auto wurde auch von dessen Kindern noch Jahre später noch geliebt. Foto: Andrea Hellmann

Und wer sich nicht an die eigene Puppenstube, das Faible für Baukästen oder Zinnfiguren erinnert fühlt, kann sich an den persönliche Geschichten der Leihgeber erfreuen, die Kuratorin Antje Kuchenbecker vom Regionalmuseum aufgeschrieben hat und die spätestens jetzt die Erinnerung an das eine Geschenk wecken werden, das man so inniglich geliebt hat.

Die Vorweihnachtszeit ist mit Geheimnisse und besonderen Gerüchen verknüpft

„So viel Heimlichkeit...“ lautet der Titel der Sonderausstellung, die am Samstag, 16. Dezember, eröffnet wird. Mit dem Kinderlied von Lotte Schuffenhauer, das wohl um 1950 entstanden ist und zum Liedgut eines jeden Kindergartens und einer jeden Schulklasse gehörte, sind auch die Geheimnisse und Gerüche in der Vorweihnachtszeit verknüpft. Wenn plötzlich die Lieblingspuppe verschwunden war und unter dem Weihnachtsbaum mit neuer Kleidung lag, erzählt Museologin und Ausstellungskuratorin Antje Kuchenbecker. Oder die Geschichte vom roten Pullover, der nur von der Mutter gestrickt werden konnte, weil die Tochter nach der Frühschicht in der Lehre wieder einschlief.

Hans-Joachim Tempel, der Maler aus Roßeleben, stellte den selbst gebauten Monchichi zur Verfügung. Foto: Andrea Hellmann

Von diesen Leihgaben und ihren Geschichten und manchmal sogar dem passenden Bild vor dem Weihnachtsbaum lebt die Ausstellung. Dieser ging ein Aufruf voraus, der zunächst ein zögerliches Echo fand, aber auf den dann doch mit vielen wunderbaren Exponaten von Menschen aus der Region geantwortet wurde, freut sich Antje Kuchenbecker.

Die Geschenke sind Jahrzehnte alt und haben einen hohen ideelen Wert

Das letzte Stück wurde erst vor wenigen Tagen behutsam und gut verpackt im Museum abgegeben. Es ist eine Weihnachtspyramide aus dem Erzgebirge, aus der Heimat der Leihgeberin. Als Kind hatte diese ihren Onkel und ihre Tante immer dabei beobachtet, wie sie die Engel für die Pyramide in Heimarbeit fertigten. Zu kaufen gab es „de Peremett“ zu DDR-Zeiten nicht einfach im Laden. Ihre Weihnachtspyramide war ein Geschenk der Verwandten und sei bis heute von hohem ideelen Wert, berichtet Antje Kuchenbecker.

Gezeigt werden auch Puppenstuben und Möbel aus verschiedenen Jahrzehnten, die in vielen Familien vererbt worden sind. Foto: Andrea Hellmann

Passend zum Motto der Weihnachtsausstellung wird zudem eine kleine Auswahl mit Scherenschnitten von Erika Schirmer mit Weihnachts- und Wintermotiven zu sehen sein. Die bekannte Nordhäuser Pädagogin und Künstlerin aus Nordhausen hat eine umfangreiche Sammlung von Scherenschnitten. Über eine enge Verbindung mit dem Frauenchor Bad Frankenhausen entstand die Idee für eine neurliche Ausstellung in Bad Frankenhausen mit Schirmers Werken. Aufgrund einer Erkrankung wird die Künstlerin am Samstag zur Eröffnung der Schau nicht anwesend sein.

Um 15 Uhr wird zur Vernissage ins Regionalmuseum gebeten. Der Frauenchor tritt auf und der Museumsförderverein lädt zum Adventskaffee ein.

Die Ausstellung „So viel Heimlichkeit...“ kann bis 25. Februar besichtigt werden.