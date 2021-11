Vom Seebad zum Solebad: Vortrag in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Regionalmuseum Bad Frankenhausen will in einem Vortrag die Geschichte des europäischen Badewesens vermitteln.

In Zeiten, in denen man lieber zu Hause bleiben sollte, entführe Susanne Randhage, die wissenschaftliche Volontärin des Regionalmuseums Bad Frankenhausen, am kommenden Dienstag, 16. November, Interessierte in einem Vortrag in die Geschichte der See- und Heilbäder. Das kündigt das Museum an.

Das Badewesen habe sich innerhalb Europas sehr unterschiedlich entwickelt. Begonnen hat es im 17. Jahrhundert mit dem Seebad in den Niederlanden und England, als in Deutschland Strand und Meer noch als Orte des Unheils galten. Jene ursprüngliche Angst vor dem Meer wandelte sich im 17. und 18. Jahrhundert in ein kulturelles Nutzen der Seelandschaft. Der gesundheitliche Nutzen des Salzwassers und der salzhaltigen Luft war derartig überragend, dass er ebenfalls für das Binnenland brauchbar gemacht werden sollte.

Von besonderem Interesse solle bei der Betrachtung die Entwicklung und Einrichtung des Frankenhäuser Solebades unter der Betreuung von Wilhelm August Gottlieb Manniske sein. Dank seiner Initiative ist die Stadt noch heute als Kur- und Erholungsort von großer Bedeutung.

Zum Vortrag am 16. November, um 19.30 Uhr, laden Regionalmuseum und Heimat- und Museumsverein ein.