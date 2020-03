Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von Tradition und Innovation

Immer wieder kann man in den Medien von einer Studie lesen, die sowohl der evangelischen wie auch der katholischen Kirche in den nächsten 40 Jahren eine Halbierung ihrer Mitgliederzahlen vorhersagt. Viele Faktoren haben Wissenschaftler dabei unter die Lupe genommen: Neben dem demografischen Wandel sind auch Austritte, fehlende Taufen und ähnliches Ursachen für den Rückgang der Zahlen.

Meines Erachtens sind das die Gründe, aber ganz sicher nicht die Ursachen für den Wandel in den Kirchen. Ein maßgeblicher Grund ist ganz sicher die fehlende Beheimatung der Menschen in ihren Gemeinden vor Ort. Angestaubte Gottesdienstformen und die fehlende Ansprache junger Familien mit Kindern und ohne Kinder sowie in manchen Bereichen auch ein altertümliches Pfarr- und Gemeindebild können dazu führen, dass Menschen sich von der Frohen Botschaft, die in der Bibel steht, nicht mehr angesprochen fühlen.

Da ist es schön Entwicklungen wahrzunehmen, die versuchen dem Mitgliederschwund entgegenzusteuern. Die sogenannten Erprobungsräume der Mitteldeutschen Kirche (EKM) sind dafür ein gutes Beispiel. Zunächst auf drei Jahre begrenzt, wird dabei versucht, durch alternative Formen Menschen anzusprechen, die bisher nicht zur Kerngruppe der Gemeinden gehörten. Moderne Möglichkeiten wie die Onlinekirche der EKM oder die Ladenkirche in Bad Langensalza, aber auch ein christliches Gründerzentrum im Herzen Halles zeigen Wege auf, wie Kirche zukunftsfähig und offen für die Menschen sein kann, die sich in den althergebrachten Formen nicht mehr beheimatet fühlen.

Das Schöne ist: Egal in welcher Form Sie sich wohlfühlen, ob in der traditionellen oder in der innovativen oder irgendwo in der Mitte, der Kern der Nachricht bleibt bestehen. Dieser Kern kann uns gleichzeitig Verankerung im Alten und Mut zu Neuem geben. Der Kern ist die Aussage Gottes, die er uns durch Jesus gegeben hat: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“