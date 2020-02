Von Zeitreisen und Zirkusnummern

Sondershausen. In ferne Länder, vergangene Zeiten oder bloß ein kurzer Abstecher ins Altenheim – die Scherenburger Narren standen zwar zur 2. Prunksitzung fest auf der Bühne und waren doch getreu dem Motto der 42. Session „auf Reisen“.

Die zwölf Sambagirls vom Männerballett tanzten in knappem silbernen Stöffchen in Rio. Während die Covergirls im Saloon im wilden Westen wegen schmerzender Füße die hohen Absätze gegen flache Sportschuhe tauschten. Gleichstellung ganz ohne Kalauer. Spürsinn, Witz und Charme hatte der Auftritt von Hilde und Herrmann. Der Aufwand, den Julia Zimmermann und Nils Kowalzki in die Performance gesteckt haben, war der langen Geschichte des rüstigen Paars vom Kennenlernen bis heute nicht eine Sekunde lang anzumerken. Vom „Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen“ über „Love is in the air“ und „Sexy, sexy Lover“ zu „Hallo Mama, Hallo Papa“ und „Marmor, Stein und Eisen bricht“ tanzten sich beide durchs Leben und begeisterten

Die kleine und große Garde gemeinsam auf der Bühne des Thüringer Hofs. Foto: Andrea Hellmann

die Zuschauer im ausverkauften Saal de Thüringer Hofs.

„Manege frei für Stöck’sner Narretei!“ hieß es dagegen nur wenige Kilometer entfernt im Klubhaus Stocksen beim Stöcksner Carneval Club Gelb-Weiß. Ein buntes Programm mit tänzerischer Leidenschaft und Livemusik von den Seilerstädter Musikanten und ihrer Sängerin Patrizia wurde den Gästen geboten. Stimmgewaltige Entertainer standen auf der Bühne mit Robert und Christian, Anne und Astrid Bösel als Rosi vom Hammateich. Durchs Programm führte souverän wie eh und je Sitzungspräsident Jörg Teichmann. Unter den Augen der Hoheiten Ihrer Lieblichkeit Kerstin V. und Maik II. ging es auf einen Streifzug durch die Welt des Schlagers. Dabei zeigte auch das Hofballett seine Verwandlungskünste. Zugaben wurden von den Narren im Publikum reichlich eingefordert.

Mehr Bilder von den Prunksitzungen unter ta-sondershausen.de