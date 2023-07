Vor 330 Jahren ist Rohnstedts Kirche neu erstanden

Rohnstedt. Mit einem Festgottesdienst wird an den Jahrestag der Wiedererrichtung des Gotteshauses 1693 in Rohnstedt erinnert.

Vor 330 Jahren haben die Rohnstedter ihre Kirche aus den Trümmern des alten Gotteshauses neu errichtet. 1676 hatte eine Glocke, die vom baufälligen alten Turm herabgestürzt war, das Bauwerk sehr stark beschädigt. 1693 wurde der Neubau dann nach jahrelanger Arbeit der Rohnstedter eingeweiht und dem Heiligen Gotthard gewidmet.

Der Jahrestag dieses Ereignisses wurde jetzt mit einem Festgottesdienst in dem inzwischen wieder mehr als drei Jahrhunderte alten aber besser gepflegten Kirchenbau. hinweg gab es noch weitere Bautätigkeiten. Bei dem feierlichen Gottesdienstes wurde die für Rohnstedt zuständige Pfarrerin Inge Theilemann von Superintendentin Steffi Wiegleb aus Bendeleben unterstützt, wie Besucher Peter Georgi aus Greußen berichtet. Trotz großer Hitze sei die Kirche voll gewesen.

Die Pfarrerin habe an die Bauzeit und die Strapazen der damaligen Handwerker erinnert, aber auch an die Zeit nach der Fertigstellung, in der die Kirche zum Begegnungsort für die Rohnstedter geworden sei. „Mancher Sturm brach über das Gotteshaus herein, aber die Bausteine haben gehalten“, fügte Superintendentin Wiegleb hinzu. Und keiner nörgele heute, dass es in der Kirche zu kalt wäre. „Wohnt Gott hier oder bei uns zu Hause“, fragte sie. Und habe dann laut Georgi selbst die Antwort geliefert: „Hier ist die Gemeinschaft der Getauften, hier gibt es Nahrung für den Glauben. Hier ist Heimat, wo gelebt, gefeiert und geheult wird.“ Seit 330 Jahren gebe es hier das Wort Gottes auch zur Taufe und Trauung.

Nach dem Gottesdienst hielt Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) ein Grußwort für die Rohnstedter und ihre schlichte, schmucke Kirche.

Danach erinnerte, emotional aufgewühlt, der ehemalige Pfarrer Hermann Bretschneider noch an einige Anekdoten über die Reparaturen um das Jahr 1987, wie Georgi weiter berichtet. Damals sanierte eine Bergsteigergruppe aus Tambach-Dietharz den Turm und alle Rohnstedter hätten emsig mehr als 1000 Stunden mitgeholfen. Aus 50 Haushalten wurden damals 11.000 Mark gespendet. Am 29. Mai 1988 wurde das Knopffest zünftig gefeiert. 2001 wurden die Preolitschindeln durch Schiefer auf dem Turm ersetzt.

Zum Abschluss habe dann Ortschronist Matthias Tümmler einige Geschehnisse aus der Chronik der Kirche in Kurzform wiedergegeben. Als Broschüre gab es diese dann laut Georgi in limitierter Ausgabe zu erwerben.