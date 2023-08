Vor 40 Jahren startet Malabenteuer auf dem Schlachtberg bei Bad Frankenhausen

Das Monumentalgemälde von Werner Tübke im Panorama Museum in Bad Frankenhausen hat inzwischen mehr als drei Millionen Besucher angezogen.

Bad Frankenhausen. Am 16. August 1983 begann Werner Tübke sein Monumentalgemälde „Frühbürgerliche Revolution in Deutschland“ im Panorama-Museum in Bad Frankenhausen.

Den ersten Pinselstrich auf die gigantische Leinwand mit den Ausmaßen von 14 Metern Höhe und 123 Metern Länge setzte der Leipziger Maler und Grafiker Werner Tübke am 16. August 1983. Er stand vor der Aufgabe, in absehbarer Zeit ein gewaltiges Kunstwerk zu vollenden – das Monumentalgemälde „Frühbürgerliche Revolution in Deutschland“.

Am oberen Rand der Riesenleinwand setzte Tübke am 16. August 1983 den ersten Pinselstrich für sein Monumentalgemälde Foto: Archiv Panorama Museum

Anfänglich vom staatlichen Auftraggeber geplant als reines Schlachtenpanorama, orientierte Tübke sich von Anfang an auf eine rein künstlerische Lösung. Kein Geschichtstempel mit didaktisch illustrativen Vorgaben, sondern „hochqualifizierte Malerei“, wie es Werner Tübke nannte, erreicht durch absolute künstlerische Freiheit, war das Ziel.

Erster Pinselstrich im „Jüngsten Gericht“

Sieben Jahre nach der Auftragsübernahme 1976, in denen Tübke tief in die Materie eindrang und von 1979 bis 1981 die Vorfassung im Maßstab 1:10 schuf, sollte das Vorhaben nun in die Phase der endgültigen Ausführung gehen. Im Saal des zylindrischen Zweckbaus oberhalb Bad Frankenhausens waren alle Vorbereitungen getroffen.

Tübke begutachtet die ersten fertiggestellten Quadratmeter des Monumentalgemäldes. Foto: Archiv Panorama Museum

Die Leinwand, die 1,1 Tonnen wog, war gespannt, mit einer geheimnisumwitterten Grundierung alter russischer Ikonen auf eine jahrhundertelange Haltbarkeit konserviert und mit der zehnfach vergrößerten Konturenzeichnung der Vorfassung versehen worden. Das „Abenteuer“, wie Werner Tübke es nannte, begann auf einem Gerüst in 14 Metern Höhe am oberen Bildrand. Dort im sogenannten „Jüngsten Gericht“, wo ein unentwirrbarer Strudel menschlicher Gestalten in monochromem Farbton weit vom Betrachterauge entfernt war, setzte Tübke den malerischen Maßstab für acht Künstlerkollegen, die dem Meister nach alter Bauhüttengesinnung zur Seite stehen würden. Knapp die Hälfte des 1722 Quadratmeter großen Gemäldes führte Tübke dabei alleine aus. Nach knapp zwölfjährigem Schaffensprozess war im Oktober 1987 sein Opus Magnum vollendet, mit dem er Geschichte beschrieb und schrieb.

Der Rundbau mit dem Gemälde auf dem Schlachtberg. Foto: Christoph Vogel / Archiv

Aus einem ideologisch intendierten Staatsauftrag machte das Leipziger Malergenie einen Selbstauftrag und setzte sich damit schließlich ein Denkmal im Panorama-Museum, das mittlerweile über drei Millionen Besucher zählen konnte. Die seit 2001 im sogenannten „Blaubuch des Bundes“ als kultureller Gedächtnisort geführte national bedeutende Kultureinrichtung wurde 2011 mit dem „Europäischen Kulturerbe-Siegel“ ausgezeichnet und steht seit 2015 unter Denkmalschutz.