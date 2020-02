Vor Jahresende dreht sich nichts

Dürfen im Landkreis neue Windparks entstehen? Werden noch mehr Räder gebaut werden? Der erste Entwurf des neuen Regionalplans für Nordthüringen legt das nahe.

Antworten aber lassen auf sich warten. Der Regionalplan soll Richtschnur sein dafür, was im Landkreis wo erlaubt ist, wie die Flächen genutzt werden dürfen. Im September 2018 stellte die Regionale Planungsgemeinschaft einen ersten Entwurf des mehr als 100-seitigen Papiers vor. Schon damals war klar, dass dieser überarbeitet werden muss. Ein zweiter Entwurf sollte etwa ein Jahr später folgen.

Doch die Welle des Protests überstieg die Erwartungen – mit der Folge, dass nicht vor Ende des Jahres mit einer überarbeiteten Fassung zu rechnen ist. „Gegenüber der öffentlichen Anhörung zum Vorgängerregionalplan hat sich die Zahl der Anregungen vervierfacht“, erklärt Marion Vetter, die Leiterin der Planungsstelle.

Von den nun vorliegenden rund 12.000 Anregungen entfallen 10.500 auf das Thema Windkraft. Kein Wunder, polarisiert dieses doch in allen vier Nordthüringer Kreisen. Der erste Entwurf sieht auf künftig 1,55 Prozent der Landkreis-Fläche Windräder vor.

Protest gegen zwei neueWindvorranggebiete

Am Hessenweg bei Thalebra und bei Kalbsrieth könnten dem Entwurf nach zwei neue Windvorranggebiete zugelassen werden. In den bestehenden sieben Windparks könnte die Zahl der Windkraftanlagen steigen.

Gegen die beiden geplanten Windparks wurden bereits Unterschriften gesammelt, Bürger und Bürgerinitiativen hatten Stellungnahmen eingereicht. Auch die betroffenen Kommunen und der Landkreis lehnen die Vorhaben ab.

„Nicht nur die Quantität der Stellungnahmen, auch die Qualität hat zugenommen“, sagte Mario Vetter. Die Planungsstelle hätten Einwendungen erreicht, die von Rechtsanwälten aufgesetzt werden und mit beigefügten Gutachten. Dieser Qualität müsse bei der Bearbeitung Rechnung getragen werden. Jede einzelne Anregung werde abgewogen.

Im Kyffhäuserkreis würde die Windkraft bei den Stellungnahmen thematisch überwiegen. Im Südharz sei der Gipsabbau ein zweites bestimmenden Thema.

In den Ausschüssen der Planungsgemeinschaft werden die Themen nacheinander abgearbeitet. Die Stellungnahmen abgewägt und in den Entwurf eingearbeitet. Auch der zweite Entwurf wird öffentlich ausgelegt und ist in den Bürgerbüros der Gemeinden einsehbar. Dann besteht erneut für jeden die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Gleichzeitig werden die Träger öffentlicher Belange um ihre Stellungnahmen gebeten. Nach der neuerlichen Abwägung könnte der neue Regionalplan Nordthüringen beschlossen und zur Genehmigung vorgelegt werden. Ist er genehmigt, muss auch dies bekannt gemacht werden.

Erst ein beschlossener Regionalplan ist schließlich die Grundlage, auf der Investoren entscheiden können. „Wir wissen, dass wir schnell arbeiten müssen. Aber der Regionalplan muss auch vor Gericht standhalten“, bittet Vetter für die zeitliche Verzögerung um Verständnis.

Über Regionalplanänderungen entscheidet eine 18-köpfige Planungsversammlung. Zwei Stimmen in dieser hat der Landkreis mit Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) und Kreistagsmitglied Jörg Steinmetz (CDU). Zwei weitere Stimmen gehören den Bürgermeistern von Sondershausen und Artern – Steffen Grimm (parteilos) und Torsten Blümel (Linke).