Vorbereitung für transparentes und filigranes Foliendach

Auf etwa fünf Tonnen Gesamtgewicht schätzt Karsten Schmidt die Stahlkonstruktion, an der momentan auf dem Parkplatz vor dem Haus „Zum Schwan“ in Sondershausen gearbeitet wird. Er ist vom Büro der Architektur- und Ingenieurgesellschaft (AIG) aus Sondershausen und für die Planung und Baubetreuung bei der Rathaus-Sanierung zuständig. Die Konstruktion ist Bestandteil des transparenten Foliendachs, das in Kürze auf die vorbereiteten Träger gehoben werden soll. Die Dachkonstruktion gehört zum Konzept der Innenhofgestaltung – in lichtdurchlässiger und filigraner Bauweise ausgeführt. Vergleichbar sei die für das Sondershäuser Rathaus geplante Hofüberdachung mit der des Stadtschlosses Dresden, nennt Schmidt ein Beispiel. Zur Freude des Diplom-Ingenieurs und Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm (pl), haben die Arbeiten an der Dachkonstruktion bereits eine Woche früher begonnen, als ursprünglich geplant. Grund dafür sei, dass alle vorbereitenden Baumaßnahmen ebenfalls zeitiger abgeschlossen werden konnten. Vor dem Hintergrund, dass es zum Beispiel durch historische Funde auf der Baustelle einige Verzögerungen gab, sei „jede Woche, die wir so wieder rein holen können sehr viel wert“, sagt Grimm. Als nächstes soll ein Zelt um die Stahlkonstruktion, für deren Bau die Firma Cioch & Triemer verantwortlich zeichnet, gestellt werden, so dass im beheizbaren Inneren weitestgehend unabhängig von der Witterung weiter daran gearbeitet werden kann. So muss unter anderem noch der geforderte Brandschutzanstrich aufgetragen werden kann. „Wenn alles fertig ist, wird die komplette Konstruktion in einem Stück auf die vorhandenen Auflagen gesetzt“, erklärt Karsten Schmidt. Ziel sei es, wenn weiterhin alles nach Plan verläuft, die Dachkonstruktion am Freitag, dem 24. Januar, mittels eines geeigneten Krans an ihren Bestimmungsort zu heben. Bei diesem finalen Schritt sei man allerdings vom Wetter abhängig, so Karsten Schmidt.