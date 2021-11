Vorfahrt bei Oldisleben heftig missachtet: Streit eskaliert

Die Polizei meldet aus dem Kyffhäuserkreis einen heftigen Streit, der mit Körperverletzungen endet, und ein Simson-Duo, das sich wohl an fast keine Regel gehalten hat.

Vorfahrt heftig missachtet: Streit im Verkehr eskaliert

Am Samstag kam es gegen 17 Uhr zu einem Streit unter zwei Verkehrsteilnehmern in Oldisleben im Unstrut-Hainich-Kreis. Der Führer eines Audi nahm in der Karl-Marx-Straße nach derzeitigem Ermittlungstand der Polizei einem Transporterfahrer derart die Vorfahrt, dass Letzterer nur durch beherztes Bremsen einen Unfall verhindern konnte.

Der Transporterfahrer reagierte mit wütendem Hupen auf diese Situation. An einer roten Ampel mussten beide halten, so dass sich der Streit aus den Fahrzeugen auf die Straße verlagerte. Es kam nun zu einer gegenseitigen Körperverletzung, bei der beide Streithähne verletzt wurden, sowie zu einer Beschädigung des Audi. Zeugen und ein Polizeibeamter auf dem Weg zum Dienst konnten die Situation zunächst beruhigen und bis zum Eintreffen einer Polizeistreife sichern.

TA-Newsletter für den Kyffhäuserkreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei der polizeilichen Aufnahme wurde nun bekannt, dass der Audi-Fahrer sein Kraftfahrzeug vermutlich unter Drogen geführt hatte. Ein Schnelltest verlief positiv. Daher erfolgte die Blutentnahme im Krankenhaus. Da der Mann vermutlich unter Drogen stehend die Vorfahrt des Transporterfahrers missachtet hatte und es beinah zum Unfall gekommen wäre, eröffnete sich weiterer Verdacht wegen einer Straßenverkehrsgefährdung. Es wurden diverse Anzeige erstattet und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Duo auf Simson ertappt

Am Sonntagmorgen stellte eine vom Dienst kommende Polizistin in der Talstraße eine Simson fest, an welcher kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Dafür wurde diese aber in Schlangenlinien durch den Fahrer in Richtung Elisabethplatz geführt. Sowohl der Fahrer als auch sein Sozius hatten keine Helme getragen. Eine Streifenbesatzung konnte die jungen Herren schließlich in der Göldnerstraße kontrollieren. Dabei wurde bekannt, dass der Fahrer das Moped ohne Fahrerlaubnis, dafür unter Alkoholeinfluss geführt hatte. Der Vortest ergab 1,43 Promille. Weiterhin war die Simson wie vermutet nicht pflichtversichert. Der Fahrer musste sich nun im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen, weiterhin muss er sich wegen diverser Delikte verantworten.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen