Lutz Römer ist der neue Hausmeister am Naturbad Bebraer Teiche in Sondershausen. Als gelernter Elektriker kümmert er sich um die in die Jahre gekommenen Schaltkästen sowie Beleuchtung. Die Betreuung der gesamten Anlage und der Gebäude liegt ebenso in seinen handwerklichen Händen. Foto: Henning Most