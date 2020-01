Die Ballettsparte des Theaters Nordhausen bietet eine ganz besondere Veranstaltungsreihe für Ballettfans zur Einstimmung auf die Premiere von „Tanz! … oder zerbrechlich in unserem Innern am 21. Februar

Vorgeschmack auf Tanzpremiere

Mit einer ganzen Reihe an Veranstaltungen will die Ballettsparte des Theater Nordhausen bei Fans des Genres die Vorfreude auf die der neuen Inszenierung „Tanz!… Oder zerbrechlich in unserem Inneren“ schüren. Als einen Tanzabend der Extraklasse kündigt Anne Hagedorn, Sprecherin der Theater- und Loh-Orchestergesellschaft die Premiere am 21. Februar an. Mit dem neuen Stück soll an den großen Erfolg der Ballettproduktion Cinderella angeknüpft werden.

Zur Einstimmung können sich alle, die sich auf die Kunst bewegter Körper einlassen wollen, auf emotionsgeladene Abende der Ballett-Compagnie freuen. Sie bekommen Gelegenheit, einführende Veranstaltungen zu besuchen.

Schon am 25. Januar gibt es ein öffentliches Training der Ballett-Company. Wer den Tänzern an diesem Samstagvormittag ab 11 Uhr beim Einstudieren der Szenen, die sie nur knapp einen Monat später schon perfekt auf der Premierenbühne zeigen sollen, zusehen will, kann sich jetzt bereits kostenfreie Eintrittskarten für die Probebühne Niedersalza im Hüpedenweg 50 sichern. Die ersten 30 Anwärter bekommen an der Theaterkasse diese begehrten Zuschauerplätze.

Ballettdirektor Ivan Alboresimoderiert Einführung ins Stück

Eine andere kostenfreie Einführung ins Stück findet am 4. Februar um 19 Uhr auf der großen Bühne im Theater Nordhausen statt. Unter dem Motto „Ballett hautnah“ werden die Tänzerinnen und Tänzer wirklich hautnah zu erleben sein, kündigt die Theatersprecherin an. Ivan Alboresi, der Ballettdirektor des Nordhäuser Theaters selbst, wird an diesem Abend moderieren.

In einer spannungsgeladenen Doppelaufführung feiert „Tanz!… Oder zerbrechlich in unserem Innern“ schließlich am 21. Februar im Theater Nordhausen Premiere. Der erste Teil des Abendprogramms ist choreographiert von Ballettdirektor Ivan Alboresi. Er und seine Tänzer nehmen das Publikum auf eine Reise in das Innerste der menschlichen Gefühlswelt mit. Grundlage für seine Choreografie mit dem Titel „Inside us“ ist die Musik des italienischen Komponisten, Pianisten und Dirigenten Ezio Bosso, dessen große Leidenschaft dem Tanz, aber auch dem Film gilt.

Mit Itzik Galili als Choreografen für den zweiten Teil des Abends habe Ivan Alboresi erneut einen äußerst prominenten Künstler nach Nordhausen eingeladen, so Anne Hagedorn. Der gebürtige Israeli gewann schon 1990 mit seinen ersten Choreografien einen Preis für besondere Originalität, leitete über zehn Jahre die „Company NND/Galili Dance“ und schließlich die von ihm gegründete zeitgenössische Tanzcompany „Dansgroep Amsterdam“. Seit 2011 choreografiert Galili, der zum Ritter des königlichen Verdienstordens des Hauses Oranien-Nassau geschlagen wurde, auf der ganzen Welt. Aus Galilis über 60 Originalchoreografien wählte Ivan Alboresi für Nordhausen „Fragile“ und „OR“. Während „Fragile“ als Pas de deux sehr innig und intim zu werden verspricht, lebt „OR“, das vom gesamten Ballettensemble interpretiert wird, von seiner starken dynamischen Kraft.

Eine halbe Stunde vor allen Vorstellungen bietet das Theater im Foyer, 1. Rang eine Einführung zu „Tanz! … oder zerbrechlich in unserem Innern“ an.

Karten für die Premiere am 21. Februar um 19.30 Uhr im Theater Nordhausen (Großes Haus) und für alle weiteren Vorstellungen am 29. Februar, 14. und 22. März, 24. April sowie am 16. Mai gibt es an der Theaterkasse, im Internet unter www.theater-nordhausen.de und an allen Vorverkaufsstellen.