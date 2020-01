Haus am Kurpark in Bad Frankenhausen.

Vorträge über Religion

Zwei Vorträge bietet die Volkshochschule des Kyffhäuserkreises im Februar in Bad Frankenhausen an. Los geht es am 5. Februar um 19 Uhr im Haus am Kurpark, Poststraße10 im Mehrzweckraum. Thema ist „Burka? Schächten? Ramadan? – Der Islam in Deutschland“. Der Journalist und Blogger Philipp Greifenstein gibt einen Überblick über die tatsächliche Verfassung des Islams in Deutschland. Zwischen 4 und 5 Millionen Muslime leben in der Bundesrepublik Deutschland. Doch ist der Islam als Religion und sind Muslime vielen Menschen nach wie vor fremd.

Eine Woche später, am 12. Februar, 19 Uhr, im Haus am Kurpark im Mehrzweckraum, spricht Philipp Greifenstein zum Thema „Religion. Macht. Politik – Religion als Faktor in Politik und Gesellschaft“. Seit einigen Jahren werde von der sogenannten Rückkehr der Religion gesprochen. Besonders im Zusammenhang mit Problemen, wie religiösem Fundamentalismus und Extremismus. Im Vortrag wird in grundlegende Fragestellungen im Verhältnis von Religionen, Staat und Gesellschaft in Deutschland eingeführt, heißt es in der Ankündigung.

Anmeldung: Telefon 03632 /74 12 62 oder vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de, Kosten: 5 Euro.