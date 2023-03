Vorträge und Ausstellung im Kyffhäuserkreis

Im Vereinsheim am Petersenschacht in Sondershausen heißt der Bergmannsverein zum Vortrag willkommen.

Interessante Fakten zur Sondershäuser Stadtgeschichte, wichtige Tipps gegen Trickbetrug und eine Kleintierbörse sind im Angebot:

Vortrag bei den Bergleuten zur Stadtgeschichte

Der Bergmannsverein Sondershausen lädt am Donnerstag, dem 23. März, um 15.30 Uhr zu einem Vortragsnachmittag ins Vereinsheim am Petersenschacht ein. Manfred Kucksch berichtet in Wort und Bild über prägende Ereignisse der Stadtgeschichte von Sondershausen, die zu Veränderungen des Stadtbildes bis zur Gegenwart führten. Hierzu sind alle Interessenten herzlich willkommen.

Kleintierbörse in der Ausstellungshalle in Heldrungen

In der Ausstellungshalle in Heldrungen findet am Samstag, dem 25. März, die nächste Kleintierbörse statt. In der Zeit von 8 bis 12 Uhr können Tauben, Kaninchen, Hühner- und Ziergeflügel getauscht und verkauft werden. Wassergeflügel darf nicht mitgebracht werden. Auch der Geflügelhof Schaumberg ist wieder mit dabei.

Aufklärung rund um das Thema Trickbetrug

Eine Veranstaltung zum Thema „Trickbetrug – Schockanrufe, Enkeltrick, falsche Handwerker, Betrug im Internet/Telefon“ findet am Mittwoch, dem 29. März, um 10 Uhr in den Räumlichkeiten des Landratsamtes in Artern, Straße der Jugend 8, statt. Hauptkommissar Ritschel von der Landespolizeiinspektion Nordhausen wird als Referent begrüßt. Eine vorherige Anmeldung ist telefonisch unter: 03632/741941 erforderlich.

Lehrgang in der Kampfkunstschule Artern

Ein neuer Vereinslehrgang im traditionellen Jiu Jitsu beginnt am Montag, 17. April, in der Kampfkunstschule Artern. Laut Mitteilung besteht die Möglichkeit, sehr effektive Selbstverteidigungstechniken zu erlernen. Das Training beginnt um 17.30 Uhr in der Sporthalle des Förderzentrums Artern, Sangerhäuserstraße 33. Teilnehmen können Interessierte ab sieben Jahre.