Vortrag bei der Sondershäuser Goethe-Gesellschaft über die polnische Romantik

Sondershausen. Über Goethes Interesse an der polnischen Romantik kündigt die Ortsvereinigung der Goethe-Gesellschaft Sondershausen einen Vortrag an.

In der nächsten Veranstaltung der Ortsvereinigung Sondershausen der Goethe-Gesellschaft Weimar steht am Freitag, 17. November, die polnische Romantik im Mittelpunkt. Um 18 Uhr hält Bernd Kemter im Studio Otto, Hauptstraße 38 einen Vortrag zum Thema „Vom deutschen Publikum gering geschätzt, von Goethe wohlwollend beurteilt: die polnische Romantik“. Herder vermochte in seiner Sammlung „Stimmen der Völker in Liedern“ auf slawische Volkspoesie aufmerksam zu machen.

Zu den wenigen weiteren deutschen Literaten, die sich gelegentlich osteuropäischen Dichtungen zuwandten, gehörte Goethe. Sein Interesse galt insbesondere der polnischen Romantik. Stieß ihn die deutsche Richtung entschieden ab, so akzeptierte er den andersartigen, nämlich national-patriotischen Charakter des nachbarlichen Ablegers. Er hat seine polnischen Schreibgenossen, allen voran Adam Mickiewicz (1798 – 1855), durchaus geschätzt und erfreute sich seinerseits deren regen Interesses. Sie ließen sich von den großen Werken Goethes zu eigenen Schöpfungen inspirieren, ohne in Epigonentum zu verfallen. Der Vortrag folgt diesen literarischen Spuren. Eine Lesung aus der Erzählung „Kalliopes Sturmvögel“ von Bernd Kemter ergänzt das Thema des Vortrags.