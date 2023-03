Vortrag in Oldisleben: Mit dem Fahrrad auf Weltreise

Oldisleben. Am 10. März berichtet Thomas Meixner von seiner Abenteuerreise.

Am Freitag, dem 10. März, berichtet Thomas Meixner aus Sachsen-Anhalt bei einer Diaschau im Mehrzwecksaal in Oldisleben von seiner 99.000 Kilometer langen Weltreise. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und trägt den Titel „Rundherum – Geschichte einer Weltreise“. Meixner war nach eigenen Angaben alleine mit dem Fahrrad in 35 Ländern auf fünf Kontinenten unterwegs. Die Olympischen Spiele in Sydney mit dem Fahrrad zu erreichen, war ursprünglich das Ziel des damals 32-Jährigen, der sich am 1. Mai 1998 mit über einem Zentner Gepäck mit seinem Rad auf eine über dreijährige Abenteuerreise begab.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Allianz-Agentur von Markus Röse, Telefon: 034673/ 78 944, und in Tänzels Technik-Shop in Oldisleben, Telefon: 034673/ 91 673.