Vortrag in Roßleben-Wiehe gibt Tipps gegen Trickbetrüger

In der ehemaligen Schule in Roßleben befindet sich inzwischen das Mehrgenerationenhaus/Freizeitzentrum.

Roßleben. Im Mehrgenerationenhaus in Roßleben-Wiehe wird ein Polizist Tipps geben, wie man sich schützen kann vor Betrügern.

Wie man sich vor Trickbetrügern wappnet, wird Thema eines Vortrags im Bürgerzentrum und Mehrgenerationenhaus Roßleben-Wiehe am kommenden Dienstag, 12. Juli, sein. Tipps wird Polizeihauptkommissar Steffen Ritschel von der Landespolizeiinspektion Nordhausen geben.

Zu Hause fühlen sich die meisten Menschen am sichersten. Doch auch dort versuchen Kriminelle ihr Glück. Oft seien es ältere Menschen, die Opfer der betrügerischen Maschen an der Haustür und am Telefon werden. der Vortrag beginnt um 14 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Thomas-Müntzer-Straße 1a, in Roßleben. Informationen unter Telefon 034672/9 37 83.