Vortrag in Sondershausen: Schicksale jüdischer Musiker in Thüringen

Sondershausen. Maria Stolarzewicz referiert im Schlossmuseum Sondershausen.

Jüdischen Musikern in Thüringen und Sondershausen im 20. Jahrhundert widmet sich Maria Stolarzewicz in einem Vortrag am Freitag, 12. November, von 18 bis 20 Uhr im Schlossmuseum Sondershausen im Rosa Salon.

Maria Stolarzewicz habe in ihrem Buch ,,Verfolgte Musiker im nationalsozialistischen Thüringen. Eine Spurensuche“ die verschiedenen Schicksale jüdischer Musiker und Musikerinnen vor, während und nach der Zeit des Nationalsozialismus beleuchtet. In der intensiven Archivarbeit konnte sie auch der Lebensweg der Sondershäuser Musikerin Meta Redelmeier nachzeichnen, heißt es in der Ankündigung. Im Auftrag der Thüringer Staatskanzlei arbeitete sie am Forschungsprojekt „Verfolgte Musiker im Nationalsozialistischen Thüringen. Eine Spurensuche“. Beim Vortrag werde sie weitere Einblicke in die verschiedenen Schicksale geben. Musikalisch begleitet wird sie vom Bratschisten Lev Guzman.

Bis zum 2. Dezember ist ebenfalls noch die Ausstellung, die Maria Stolarzewicz über verfolgte jüdische Musiker zusammengestellt hat, im Foyer des Sondershäuser Landratsamtes zu sehen

Eine Voranmeldung zur Veranstaltung ist möglich unter Telefon: 03643/5 29 84 65 oder per Mail an themenjahr@kulturrrat-thueringen.de. Selbstverständlich sei ein Erscheinen auch ohne Voranmeldung möglich. Für die Veranstaltung im Schloss gelten die 3G-Regeln (geimpft, genesen oder getestet).