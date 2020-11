Vortrag über gerechte Preise für Arznei

Kyffhäuserkreis. Die Volkshochschule bietet den Zugang zu einem interessanten Online-Vortrag am Freitag über Pharmaforschung und gerechte Preise an.

„Gerechtigkeit und Gesundheit – wie kann die Pharmaforschung allen zugutekommen?“ ist die Frage, der in einem Online-Vortrag der Volkshochschulen nachgegangen wird. Am Freitag, 20. November, um 19.30 Uhr werde dazu Thomas Pogge, Professor für Philosophie und internationale Angelegenheiten an der Yale University, sprechen, heiß es in einer Mitteiltung der Volkshochschule des Kyffhäuserkreises.

Der globale Markt für Arzneimittel habe derzeit einen Wert von jährlich 1.430 Milliarden Dollar. Rund 800 Milliarden Dollar entfielen dabei auf Markenprodukte, die in der Regel patentgeschützt sind und dadurch sehr teuer verkauft werden können. Die Pharmaindustrie rechtfertige die hohen Produktpreise durch die entstandenen Kosten bei der Forschung und Entwicklung der Arzneimittel. Für ärmere Gesellschaften seien diese Preise oft nicht zu zahlen. Wie könnte eine Lösung aussehen, die einerseits der Industrie genügend Anreize gibt, Forschung zu betreiben und anschließend die Medikamente anschließend zu einem deutlich niedrigeren Preis anzubieten?

Bei Anmeldung unter Telefon: 03632/ 741 262 oder vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de erhalten sie den kostenlosen Zugangs-Link zum Vortrag.