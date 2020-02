Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vortrag über Schweden

Über Schwedens Naturwunder wird in der Showreihe „Wunder Erde“ am Freitag, 14. Februar, um 19.30 Uhr im Festsaal des Schlosses Bad Frankenhausen berichtet. Der weit gereiste Fotojournalist Roland Kock präsentiert die schönen Landschaften Schwedens auf der Großleinwand, heißt es in der Ankündigung. Die Besucher erleben eine Reise mit spektakulären Bildern und Filmmusik. Der Abenteurer war drei Monate und 6000 Kilometer mit dem Auto und zu Fuß unterwegs. Seine Reise begann im malerischen Süden und führte ihn hoch bis in die schneebedeckten Berge Lapplands. Dabei habe er die einzigartigen Naturwunder Schwedens mit der Kamera eingefangen. In der neuen Multivisionsshow gibt es viele wertvolle Reisetipps aus erster Hand. Die Eintrittskarten können ab sofort unter der Telefon: 0800/2224242 (kostenlos) reserviert werden.