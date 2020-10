Vortrag zu Wünschmann in Bad Frankenhausen

Wegen der großen Nachfrage bei begrenzter Platzkapazität bietet das Regionalmuseum Bad Frankenhausen einen Vortrag zum zweiten Mal an. „Georg Wünschmann – Leben und Wirken des Architekten des ehemaligen Kindersanatoriums Helmut Just und vom Heimathof in Bad Frankenhausen“ – so lautet der Titel des Referats, das am Mittwoch, 28. Oktober, um 19.30 Uhr im Festsaal im Schloss noch einmal stattfindet.

Unterhalb des Knopfmacherhölzchens und in Nachbarschaft vom Hausmannsturm thront der monumentale Bau am Berghang. Den meisten Einheimischen ist das Gebäude unter dem Namen Kindersanatorium Helmut Just bekannt. Der ursprüngliche Name Hermann-Hedrich-Heim, den es durch seinen Initiator Hermann Hedrich (1853 bis 1927) im Jahr der Fertigstellung 1927 erhielt, ist dagegen fast völlig in Vergessenheit geraten. Doch fast genauso unbekannt ist in heutiger Zeit sein Architekt, der Leipziger Georg Wünschmann (1868 bis 1937).

Sein Wirken in Bad Frankenhausen ist eng verbunden mit Hermann Hedrich, dem einstigen Verwaltungsdirektor der Krankenkasse des Gewerkschaftsbundes der Angestellten. Auch zu Hedrich wird es später im Museum Vorträge geben.