Vorwiegend heiter beginnt die Konzertsaison

Sondershausen. Loh-Orchester eröffnet die neue Spielzeit am 5. September im Haus der Kunst in Sondershausen.

Das Loh-Orchester Sondershausen darf wieder im Haus der Kunst spielen und eröffnet am 5. September die Theaterspielzeit 2020/2021. Unter der Leitung von Generalmusikdirektor Michael Helmrath beginnt die Konzertsaison mit dem 1. Sinfoniekonzert „Vorwiegend heiter“, teilte das Theater mit. An fünf Terminen wird das Konzert in Sondershausen und Nordhausen zu erleben sein.