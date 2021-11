„Wach auf, wach auf, du deutsches Land“!

Pfarrerin Inge Theilemann wollte prüfen, ob Jesus Christus im Jahre 2021 das Zentrum des christlichen Glaubens geblieben ist.

So beginnt ein Gedicht, das vom Autor auch gleich mit einer Melodie versehen wurde. Johann Walter heißt der Mann. Geboren in Kahla in Thüringen, gestorben in Torgau in Sachsen. „Du hast genug geschlafen!“ – so geht es weiter.

Ob er sich auch des öfteren im benachbarten Bundesland der Frühaufsteher (Sachsen - Anhalt) aufgehalten hat, hielt ich nicht der Mühe wert, zu recherchieren. Warum? Sein Aufwecken mit drastischen Worten meint keineswegs schläfrige und faule Zeitgenossen, die bis in die Puppen im Bett liegen bleiben. Nein, er meint etwas Anderes. Ich sage es mit meinen Worten: Deutschland, du lebst „christuslos“.

TA-Newsletter für den Kyffhäuserkreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ich weiß, das Wort gibt es nicht. Es gibt nur das Wort gottlos. Gottlosigkeit, das Gegenteil von Gottesfurcht, Ehrfurcht vor Gott, Glaube, Annahme der ausgestreckten Hand Gottes. Und da kommt Jesus Christus ins Spiel: die Hand, die Gott uns Menschen ausstreckt. Was rede ich hier von Hand? Es ist mehr als eine Hand, die Gott uns ausstreckt.

Es ist ein ganzer Mensch, mit Haut und Haaren, Jesus Christus. Der Gottessohn nahm Menschgestalt an, um den Menschen, die sich zu ihm bekennen, durch sein Leben in die Ewigkeit voranzugehen. Mit Leben meine ich gleichermaßen sein „zweites“ Leben, nämlich das Leben, das er hatte, nachdem er nicht aufgestanden ist im Land der Frühaufsteher, sondern auferstanden ist; nachdem er nicht aufgeweckt, sondern auferweckt wurde.

Johann Walter ist der Meinung, dass Deutschland daran erinnert werden muss, dass Jesus Christus allein der Weg zu Gott ist. Mit seinen Worten gesagt: „Gott hat dir Christum, seinen Sohn, die Wahrheit und das Leben, sein liebes Evangelium aus lauter Gnad gegeben; denn Christus ist allein der Mann, der für der Welt Sünde genug getan, kein Werk hilft sonst daneben.“ Geschrieben hat Johann Walter das Gedicht 1561. Wir sangen zum Reformationstag dieses „alte“ Lied zum Gottesdienst, um zu überprüfen, ob Jesus Christus im Jahre 2021 das Zentrum unseres christlichen Glaubens geblieben ist.