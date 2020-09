Waffenbehörde in Sondershausen schließt zwei Tage

Vorübergehend geschlossen bleibt das im Sachgebiet Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten angesiedelte Erlaubniswesen am Donnerstag, 1. Oktober, und Freitag, 2. Oktober. Insbesondere betrifft das die Bearbeitung von waffenrechtlichen Erlaubnissen und Eintragungen in Waffenbesitzkarten. Die Abgabe von Unterlagen ist an der Pforte im Landratsamt in Sondershausen selbstverständlich möglich.