Wago-Stiftung verzichtet auf Auszeichnungsveranstaltung

Wago Kontakttechnik an seinem Standort in Sondershausen.

Die Auszeichnungsveranstaltung der Wago Stiftung für die besten Auszubildenden im Kyffhäuserkreis und im Landkreis Nordhausen wird es ab diesem Jahr nicht mehr geben. Das teilte Wago am Dienstag mit.

Seit 1998 hatte die Stiftung jedes Jahr die besten Auszubildenden in 14 Berufen im Sondershäuser Achteckhaus geehrt. Die Preisträger hatten ihre Ausbildung mit der Note 2,0 oder besser abgeschnitten und dafür Preise bis zu 1000 Euro erhalten.

Die Wago Stiftung, die ebenfalls 1998 vom langjährigen Wago-Geschäftsführer Wolfgang Hohorst ins Leben gerufen worden war und Aktivitäten zur praxisnahen dualen Ausbildung gefördert hat, werde neu aufgestellt. Mit einem Stiftungs-Kolloquium wolle man ein Format schaffen, das mit Fachvorträgen über Zukunftsthemen informiert und technisch Begeisterten eine Austauschplattform sowie Vernetzungsmöglichkeiten bietet. Mit einem „Makeathon“ wolle die WAGO-Stiftung noch einen Schritt weitergehen und den erfinderischen Nachwuchs zu gemeinsamen Workshops und zur Entwicklung eigener Projekte zusammenbringen. Die Ideen sollen dann von einer Jury geprüft werden.

Die Auszubildenden, die in diesem Jahr besonders gute Prüfungsleistungen erreicht haben, werden eine „Wildcard“ zur Teilnahme am ersten „Makeathon“ im kommenden Jahr erhalten und in diesem Rahmen geehrt, heißt es. „So verbinden wir Altes und Neues und bleiben den Grundwerten der Stiftung treu“, erläutert Christian Hohorst, der den Vorsitz der Wago-Stiftung im vergangenen Jahr von seinem Vater übernommen hatte.