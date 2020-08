Wahl der Seniorenbeauftragten für den Kyffhäuserkreis

Über den Vorschlag zur Wahl des Seniorenbeauftragten und seines Stellvertreter Im Kyffhäuserkreis wird in der nächsten Kreisausschusssitzung am Mittwoch, 2. September, abgestimmt. Vorgeschlagen ist Heidi Meister als ehrenamtliche Beauftragte und Bernd Reiber als Stellvertreter. Heidi Meister ist die Vorsitzende des Kreisverbands der Behinderten im Kyffhäuserkreis. Zudem ist die 65-Jährige bereist mit dem Ehrenamt der Behindertenbeauftragten betreut. Bernd Reiber ist beim Sozialverband VdK Artern und ebenfalls in der Behindertenverband engagiert. Der Kreistag wird am 23. September wählen.