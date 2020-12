Wahlthüringer verpassen Weihnachten mit Strandparty und Trubel in Venedig

Die Australierin Melissa Hart, bei einem Konzert im Seniorenheim, kann in diesem Jahr nicht mit ihrer Familie in Melbourne feiern. Die Musikerin, die an der Kreismusikschule in Sondershausen unterrichtet, wird in ihrer Wahlheimat Nordthüringen bleiben.

Kyffhäuserkreis. Auf Weihnachten am Strand und den geschmückten Pinienbaum in der sommerwarmen Stube bei den Eltern zu Hause im australischen Melbourne muss Melissa Hart verzichten. Für Giancarlo Nisi fällt in diesem Jahr die turbulente Weihnachtsfeier mit der „Familia“ im festlich geschmückten Venedig ins Wasser.

Der Italiener und die Australierin verbringen das Fest nun in ihrer Wahlheimat Thüringen, weil ihnen die Pandemie die Heimreise zu Eltern und Verwandten versperrt. Statt sich in die italienische Heimat auf den Weg zu machen, repariert der Meister mit dem Stukkateurbesteck nun bis kurz vor Heiligabend Stuckdecken im Sondershäuser Rathaus. „Um ein paar schöne Tage mit Freunde und Verwandten verbringen zu können, hätte ich insgesamt vier Wochen Quarantäne auf mich nehmen müssen, zwei Wochen bei der Hinreise und zwei Wochen bei der Rückreise.“ Ganz allein ist der Diplom-Restaurator am Weihnachtsfest nicht. In Thüringen lebt er mit Frau und Kind und freut sich trotz allem auf eine schöne Zeit mit seinen Lieben hier. Seit 2003 lebt Nisi bereits in seiner zweite Heimat und weiß auch die Besinnlichkeit, in der Weihnachten hier gefeiert wird, zu schätzen.

„Ein wenig vermissen werde ich das fröhliche Weihnachten in Venetien, wo sonst immer unsere ganze große Familie zusammen feiert, schon.“ Traurig findet Nisi zudem, dass noch gar nicht abzusehen sei, wann er mal wieder ohne Schutzvorkehrungen und Quarantäne zu seinen Eltern und anderen Angehörigen reisen darf. Er will aber auf jeden Fall warten, bis das wieder völlig gefahrlos möglich ist. „Die Gesundheit geht vor. Da muss auch die Sehnsucht nach der Familie und der alten Heimat zurückstehen.“

Weihnachten mit Eltern und Geschwistern bei subtropischen Temperaturen zu feiern, kam für Melissa Hart in diesem Jahr von vornherein nicht in Frage. „Die Zeit um den Jahreswechsel ist für Musiker normalerweise eine Saison mit vielen Auftritten. Eigentlich hätte ich deswegen gar keine Gelegenheit, zwischendurch mal nach Australien zu düsen“, erklärt sie. Schon im Sommer aber habe ihr die Pandemie einen Strich durch die Reisepläne gemacht. Das findet sie besonders traurig, weil sie die Hochzeit ihres Bruders in Australien verpasste. Nach diesem Ärgernis konzentrierte sich die Cellistin ganz auf die Musik. Sogar mit dem Loh-Orchester habe sie noch bis in den Spätherbst hinein geprobt, um einspringen zu können, wenn während der Konzertsaison jemand von der Cello-Stammbesetzung ausfällt. Ausgefallen sind nun vorerst alle Auftritte bis weit über den Jahreswechsel hinaus. Kurzfristig nach Down Under zu reisen, sei einerseits zu teuer und außerdem wegen Corona jetzt nicht ratsam, hat Melissa Hart eingesehen. Bis kurz vor Weihnachten hat sie noch Online-Unterricht für ihre Schüler an der Kreismusikschule „Carl-Schroeder-Konservatorium“ des Kyffhäuserkreises erteilt.

Wenigstens kann sich Melissa Hart auf ein rundum musikalisches Weihnachtsfest mit der Familie ihres Freundes hier in ihrer zweiten Heimat Nordhausen freuen. „Jeder spielt ein Instrument. Wir werden gemeinsam musizieren und wahrscheinlich auch ein paar Stücke aufnehmen um sie nach Australien zu schicken.“

Möglicherweise werden sich die Familien auch gleich zu Weihnachten per Videokonferenz quer über den Erdball von Angesicht zu Angesicht Wünsche übermitteln. Auch weil es hier ganz anders gefeiert wird als in ihrer Heimat, hat die Australierin Freude an Weihnachten in Thüringen. „Das ist hier alles so besinnlich, in Melbourne hat es mehr von einer Strandparty.“ Dazu passe auch das Essen, leichte, meist kalte Speisen, Obst und Salate. „Hier hingegen werden wir richtig schlemmen, mit Braten und allem Drum und Dran“, schwärmt sie.