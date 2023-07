Mit den Wahrzeichen Bad Frankenhausens und der Kyffhäuserregion sowie den Wappen Bad Frankenhausens und des Bataillons ist seit neuestem der Bus des in Bad Frankenhausen stationierten Versorgungsbataillons 131 der Bundeswehr unterwegs.

Wahrzeichen der Kyffhäuserregion an Bundeswehrbus

Bad Frankenhausen. Versorgungsbataillon 131 demonstriert seine Verwurzelung mit Bad Frankenhausen.

Mit den Wahrzeichen Bad Frankenhausens und der Kyffhäuserregion sowie den Wappen der Garnisonsstadt und des Bataillons ist ab sofort der Bus des in Bad Frankenhausen stationierten Versorgungsbataillons 131 unterwegs. „Damit hat unser Bus mit dem grünen Polygonmuster jetzt ein ganz besonderes Erkennungsmerkmal“, schreibt der Presseoffizier des zur ebenfalls in Bad Frankenhausen stationierten Panzergrenadierbrigade 37 gehörenden Versorgungsbataillons, Oberleutnant Christian Frost, dazu in einer Pressemitteilung.

Bequem, günstig und umweltfreundlich per Bus reisen gilt nach den Worten des Oberleutnants „natürlich auch für die Bundeswehr in Thüringen, die für Übungs- und Ausbildungsvorhaben häufig auf den Transfer von Soldaten angewiesen ist“.

Die eigens entworfene schwungvolle Darstellung der Wahrzeichen Kyffhäuserdenkmal, Panoramamuseum, schiefer Turm und Hausmannsturm demonstriere den Angaben zufolge „nun auch im öffentlichen Straßenverkehr die Verwurzelung des Versorgungsbataillons 131 mit der Stadt Bad Frankenhausen und dem Kyffhäuserkreis“ und sorgt außerdem für einen praktischen Werbeeffekt.