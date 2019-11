Waldhäuschen birgt einen Wissensschatz

Wetterfest neu bedacht, frisch gemalert und sogar rustikal möbliert steht die Hütte „Am Eichhorn“ im Possenwald jetzt Wanderern und Radfahrern als Raststätte zu Verfügung. Auch notdürftig übernachten könne man auf dem Holzdielenboden der alten Jägerklause, ist Förster Ralf Hubert überzeugt. Mit der Sanierung des Häuschens habe er einen ersten kleinen Schritt geschafft, das insgesamt 500 Hektar große Areal südwestlich vom Freizeitpark Possen zu einem Erholungswald umzugestalten.

Immerhin fast 7000 Euro seien von der Forstverwaltung allein in den Umbau der Jagdhütte geflossen, erzählt der Leiter des Possenreviers, das neben dem Erholungswald auch die Wildnisfläche am Possen umfasst. Das Blockhäuschen soll auch dazu genutzt werden, mit Wandergruppen Umweltbildung zu betreiben. Deshalb hängen dort bereits Anschauungstafeln und Exponate aus der Natur an den Wänden. Genug Studienmaterial biete außerdem der Wald in der Umgebung. Den können auch Touristen in vollen Zügen genießen, wenn sie sich auf der Waldschänke vor der Hütte niederlassen. Gleich daneben ist eine Kreisfläche mit Kies frisch befestigt, damit darauf gefahrlos ein Lagerfeuer entzündet werden kann.

Viel größer als der Umbau der Eichhorn-Hütte sind weitere Vorhaben, die Förster Hubert ins Auge gefasst hat, um den Besuchern im Erholungswald die Natur so nahe wie möglich zu bringen und dabei sogar noch unterhaltsame Erlebnisse zu bieten. Verschiedene Natur- und Lehrpfade hat er geplant. Mit Sichtschneisen will er Spaziergängern Einblicke in die Vielfalt des Biotops Wald ermöglichen. Das alles sollen die Ausflügler außerdem auf gepflegten Wegen rund um den Freizeitpark auf dem Possen erreichen können.

All diese Ideen sind in dem Konzept gesammelt, mit dem sich die Forstverwaltung in Sondershausen jetzt mehr Unterstützung durch das Land sichern will. Einen Entwurf habe der Forstamtsleiter der Landesregierung vor ein paar Tagen vorgelegt, so Hubert.